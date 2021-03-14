劏房租管方案未顧及生活質素　議員倡租務小組成員落地體驗

香港房屋問題嚴重，劏房、板間房比比皆是，其租金水平、衞生及消防情況一直備受關注，尤其現時疫情持續，染疫危機一觸即發。港府去年成立的「劏房」租務管制研究工作小組將於本月底公布租管方案，有團體則趁方案公布前，籌辦「真人騷」，雖然租務小組未有應約派人參與，但該團體另邀請幾位區議員暫住板間房2日2夜。體驗過後，有議員直言板間房生活質素差，批評租務小組未有考慮基層生活質素，僅談合約、租金升幅等問題，建議租務小組成員應親身到板間房體驗，真正了解劏房戶的情況。

關注綜援低收入聯盟在其位於工廈的辦公室內設置3間板間房，房外有一道以膠紙製成的狹窄走廊，通向「廚房、廁所、浴室」三合一的空間。該團體並請來4名區議員入住板間房2日2夜，期間他們需共用廚廁，並只能行樓梯徒步上落。

油尖旺區議員賀卓軒住的劏房面積僅約40平方呎，房內的單人床已佔去大部分空間。他直言，房間太侷促、感覺上不衞生，盡量不會留在房內。他又提到，因為廚房、廁所及浴室都在同一空間，住戶之間少不免要爭用設施，易生爭執。但他認為，即使體驗時間再長，亦難以體會到劏房戶朝不保夕的感覺。提到租務小組未有應約參與體驗活動，賀批評租務小組不夠謙卑、甚至有點自大，並指若然租務小組來參與，其實是令他們往後提出的租管方案更有公信力，他亦建議租務小組在公布方案前與更多社區人士或機構討論。

同為油尖旺區議員的胡穗珊住在面積約50平方呎的板間房，她表示最麻煩的地方正是賀提到的「廚房、廁所及浴室」三合一空間，特別是疫情期間，要在廁所旁煮食，必然引起憂慮。她又指，女性於生理期時，若要在這種空間清洗內衣、床單，難免會感到尷尬。胡亦提到，板間房很「應聲」，聽到鄰居半夜對話、加上頻密的車聲，令她首晚難以入睡，相當影響翌日精神及心情。

針對租務小組早前就租管方案「放風」，如將租金升幅列明不可多於15%、推行「2年生約加2年死約」的租約等措施，胡直言方案並未考慮居住環境，對住戶保障不足。另一位參加者、荃灣區議員林錫添更批評，若訂明租金升幅不多於15%，等同給予業主理由大幅加租，並稱過去幾年市民每年人工的升幅不達5%；至於「2年死約」亦過長，疫情下若市民失業亦難付租金，他直斥相關建議離地，促請租務小組再「做多啲嘢」，思考如何保障劏房戶。