2宗接種科興疫苗後死亡個案　專家委員會明討論

新冠疫苗接種計劃展開多時，昨日(13日)再有2名長者在接種科興疫苗後死亡，公務員事務局局長聶德權今日(14日)表示，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會將於明日(15日)開會，討論3宗接種疫苗後的嚴重異常事件，包括上述2宗死亡個案，及1宗中風危殆個案。他重申香港現時使用的兩款新冠疫苗都經過專家討論，確保安全、有效，品質符合要求，又透漏即將擴大疫苗接種優先群組。

聶德權指出，每宗個案均按照國際要求，經通報機制呈報予衞生署，但希望市民留意，接種者若有疫苗過敏反應，通常會在打針後15至30分鐘內發生；而接種後出現嚴重情況的時間則需視乎情況。而每宗個案都會經過專家評估後，才向市民公布屬直接或間接關係。

另外，他表示當局將加快擴大接種疫苗的優先群組，具體安排稍後公布。聶又指，本周二(16日)起將再有12間接種中心投入運作，令每日處理接種疫苗的數量增加，而當局會盡量用簡單方式處理部分優先群組人士，接種疫苗時難以提供證明的問題。