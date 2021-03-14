警瓦解港島爆竊集團拘4人　涉月內連犯9案掠值10萬元財物

過去一個月，港島總區警方接獲9宗商舖爆竊案件，賊人主要針對地舖犯案，當中有遊戲機中心、食肆、髮廊等遇竊，損失共約10萬港元財物，當中包括現金，以及手袋和手機等個人財物。警方經調查後，發現連串案件屬同一爆竊集團所為。

有鑑於犯罪分子作案猖獗，港島總區聯同灣仔警區和西區警區刑事部人員成立專案小組，深入進行案情分析及情報搜集後，鎖定集團相關骨幹成員，昨(13日)凌晨約1時在香港仔區及屯門區拘捕3男1女(20至27歲)，涉嫌爆竊及企圖爆竊。探員在各人住所檢獲一批證物，包括手機及懷疑犯案時身穿的衣物，當中有人接受盤問時承認與案有關。被捕人士現正被扣查，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕，案件交由西區警區重案組跟進。

西區警區助理指揮官（刑事）冼國明警司表示，被捕人士多為無業，亦有人屬物流公司員工，涉事匪幫組織嚴密、分工精細，有成員分別負責探路、睇水、爆破和搜掠等，過程中利用鐵筆、大剪鉗等作案，得手後登乘的士逃去，並將部分犯案工具丟棄，相信今次行動已成功瓦解該爆竊集團。

冼警告，爆竊屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年，同時呼籲店舖東主不要將貴重財物放在店舖過夜，亦要謹記啟動門鎖的防盜措施及其他保安設施，以免不法之徒有機可乘。