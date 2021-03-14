長者接種強生疫苗保護率達約70%　醫學團體促港府盡快引入

繼世衞上周五(12日)批准緊急使用美國強生藥廠研發的新冠疫苗後，香港醫院藥劑師學會亦建議港府引入該疫苗，因其臨床研究顯示相關疫苗在一劑接種第14日及28日後，中度及嚴重感染率分別均減少近70%，並且是首款只需接種1劑的新冠疫苗，亦能對抗南非的變種新冠病毒，適合在私家診所接種，讓長者在選擇科興疫苗以外，提供多一個選擇。

根據研究數據，超過1.4萬名60歲或以上長者，以及超過1.7萬名長期病患者參與接種該疫苗，佔整體研究人數分別為38%和40.8%。60歲或以上長者接種一劑14日後和28日後保護率分別為76.3%和66.2%，而長期病患者中接種14日後和28日後保護率分別64.2%和58.6%。

安全性方面，強生疫苗研究的安全數據分為成年人和長者群組，成年人的局部副作用為59.8%，全身性副作用為61.5%；長者的副作用比率較成年人為低，只有35.4%人士出現局部副作用、45.3%人士出現全身性副作用。此外，第3期臨床研究中罕見副作用為蕁麻疹和耳鳴，接種疫苗組別出現栓塞情況比對照組別多，惟未能確定是否與疫苗有關，相關藥廠會繼續跟進。