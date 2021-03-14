西貢牛慘被套上定位頸圈「緊箍咒」　不斷掙扎痛至流淚　

本地牛隻除了飽受草地沙化引發的食糧危機，有牛隻更被套上「緊箍咒」。近日有西貢牛隻被政府套上追蹤位置的頸圈致「寢食難安」，多次掙脫亦未能成功，痛苦至流下「牛淚」，引起網民心痛留言。有關注團體指政府做法於心何忍，期望日後可用晶片取代頸圈。

有牛隻關注團體昨（13日）在社交媒體放上短片，片段中有黃牛頸部被戴上黑色的帶子，並連接類似儀器的長方形盒，據知儀器為全球定位系統(GPS)頸圈，片期所見，牛隻不斷搖晃頸部，嘗試掙脫卻未能成功，更疑痛苦而忍不住落淚。多名網民心痛留言，表示如何可以幫助牛牛，亦有人問到為何要掛上定位裝置。西貢十四鄉村牛關注組義工Fanny表示，於上周五(12日)在西貢創興水上活動中心附近派草期間發現該牛隻，她指牛隻狀甚痛苦，多次搖晃頸部，又到附近草叢試用樹枝解開，過程長達40分鐘。Fanny指儀器大於手掌，加上有一定重量，令該牛隻難以低頭進食，她指嘗試用手指幫牛隻鬆開卻未能成功，「攝兩隻手指都攝唔到。」

Fanny指涉事牛隻早前被車撞到受傷，早前被漁護署接走治理，放回西貢後便發現被繫上頸圈。她指現時已通知漁護署，期望盡快可為牛隻解開頸圈，又稱自己派草5年以來，首次在西貢牛上見到頸圈，不解漁護署為何要使用詃裝置，「其實你知道佢哋喺邊有咩用？你又唔係派草畀佢食？有意外又唔會即刻到。」她批評做法多餘，認為政府加強落區工作成效更好，又指GPS系統非新鮮事，是否可用晶片或較小型的儀器取代頸圈。

據了解，漁護署早在2012年為牛隻套上GPS頸圈，為追蹤牛隻的活動範圍，有助掌握流浪牛的行走路線、去留及棲息地點等資料，又可讓政府規劃牛隻遷移地點。除了牛隻，相關措施亦有套用於野豬身上，亦曾被市民發現有野豬頸部被勒至不斷滲血，批評措施令動物受傷。