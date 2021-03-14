政Whats噏：被翻dead body舊帳　還押楊岳橋被譏今朝君體也相同

前公民黨議員楊岳橋(AY)喺曾因形容被判監年輕人「因案底而令人生變得更精彩」，而引起社會嘩然。如今佢因涉違反《港區國安法》而喺收押所還押，繼喺收押所中被民主派人士嘲諷「人生夠精彩未？」後，前香港民族黨召集人陳浩天尋日(13日)都喺Facebook(Fb)貼文，批評AY過去踩住本土派嘅「dead body」喺台上慷慨陳詞，直言坐過監「人生更精彩」嘅「手足」，今日講句「今朝君體也相同」都唔過分，仲話香港今日搞成咁，根本就係尸位素餐嘅政客所造成喎。

其實AY過去真係頻頻失言，唔單止2017年喺反新界東北發展案聲援集會嗰陣發言，指因反東北案及衝擊公民廣場而被判囚嘅年輕人都會因為案底而令人生變得更精彩外，佢喺2016年參選立法會時，話如果有人想搞香港司法系統就要「Over my dead body！」當時已經有唔少網民鬧爆佢係「政棍」，即使認衰都無補於事。

雖然話喺前年反修例示威中，傳統泛民唔再行溫和路線，與本土激進派關係似乎較以往緊密，之不過，多年嚟兩派嘅矛盾又點會咁易化解啊。繼同案被告之一、前民間集會團隊發言人劉頴匡喺收押所內嘲諷AY後，陳浩天亦喺Fb貼文，提及當年「本土民主前線」前召集人黃台仰因為曾指立法會宣誓「冇成本又可以玩嘢，點解唔玩？」後，游蕙禎同梁頌恆因為宣誓風波而失去議席，而畀人笑咗好耐。

陳覺得當年畀AY踩住嘅「dead body」、坐過監「人生更精彩」嘅手足，今日講句「今朝君體也相同」一啲都唔過分。佢又批評「泛民黃絲對住本土派落井下石，又有邊個叫人唔好笑，唔好落井下石？」最後佢仲叫大家唔好問佢有乜做，話「時機、機會一次又一次畀班政棍斷送，呢一刻冇咩好做，除咗搵嘢笑吓之外」。睇嚟AY喺未來嘅日子都會成為被恥笑對象啦！