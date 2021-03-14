教師集體投訴幼稚園校長涉包庇虐兒　欺壓處理私務

曾有其他教師粗暴對待幼兒，包括把匙羹大力塞入學生口中，但被校長包庇。(李華輝攝)

大角咀有幼稚園校長被指公器私用，勞役教師處理個人文學作品及粉飾家中庭園，事後更涉篡改會議及工作紀錄，企圖偽造文書逃罪，該校長又涉包庇教師虐待學童。多名教師向當區區議員求助，要求教育局嚴正處理。東網記者正向教育局及校方查詢。

大角咀一所幼稚園多位教師向區議員李傲然求助。A老師指，該校校長要求教師為其庭園畫壁畫，3名教師連續3星期、每星期6日，朝9晚5到其位於上水的居所髹油漆及畫壁畫，導致老師需要用晚上私人時間準備教材及安排網上教學事宜。

後來區議員接獲教師投訴，校長涉嫌篡改學校會議記錄，稱教師同意為校長處理私人事務，聲稱畫壁畫是校園美化先導計劃，又要求教師在被篡改的紀錄上簽名。

B老師則表示，全體教師都在疫情期間被要求釘裝及編輯校長的個人文學作品，並使用學校的印刷機大量複印，每本都要印80份，以便派發給自己的朋友，而相關的文學作品充滿政治意味，老師難以接受工作期間為校長處理私事。

至於C老師更目擊校長去年捉住一名有特殊需要的K1學生的腳，在地下拖行入課室，當時有老師欲阻止，但被主任示意停止。另外，該校亦有老師多次虐待學生，曾有學生發脾氣不吃飯，她便用力搖晃幼兒，大聲喝罵，又把匙羹大力塞入學生口中，惟校長只推說「生得咁靚點會係咁嘅人」、「粗魯咗啫」，事件不了了之。

教師又稱，曾有人向教育局投訴，但教育局向校長公開投訴人的姓氏，校長更在會議上表示見過局長，對方稱只是「好小事」，教育局只會派分區主任處理。

李傲然表示，是次事件非常嚴重，突顯現時教育的漏洞，教育局和執法部門需即時介入處理和監督，以保障學童的權益。他指，教育局高層必需到涉事幼稚園視察和督導，除了解事發的經過之外，亦必須正視在疫情期間有否學校高層藉機欺壓基層教員，令教學質素下跌，學童權益無從保障。