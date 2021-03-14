政府老鼠又捉唔到　動物安全不保　議員倡流浪牛納入動物善終園

流浪動物在港非常普遍，不少貓狗在沒有妥善照顧下慘死街頭，但動物生命無分貴賤，流浪牛亦同樣需要照顧。有關注團體指現時不少牛隻被活活餓死，卻未知原因。有議員批評政府不但未能治理鼠患，連流浪動物亦無法照顧好，認為應將流浪牛納入動物善終園，讓其在圈養下得到適當照顧。

有關注牛隻團體代表指，現時市民因疫情蜂擁至郊野，不少牛隻棲息地被沙化，牛隻更難覓草吃，有牛隻因此活活餓死。代表指，雖然義工隊經已對幼牛、病重的牛列入「重點關注」名單，多加人手留意，但仍無法阻止牠們死亡的事實，「啲義工望住佢一日一日咁瘦，最尾見到屍體，係飽受煎熬。」代表指現時漁護署未有了解牛隻死亡原因，只是派食環署檢走屍體作罷。

立法會議員葛珮帆表示，近年本港牛隻的生活空間確是逐步遞減，特別是西貢牛隻。她指處理流浪牛的議題上有不少爭議，如有居民指居於塔門的牛隻會走入民居，她表示與其要加大動物與人之間的磨擦，不如加以照顧。

她指出，東方報業集團早前為政府獻上「貓狗善終園」藍圖，建議政府集中接收及處理被虐的流浪貓狗，令流浪動物絕迹街頭，認為有關建議非常好，應將流浪牛一併加入動物善終園，好讓牛隻得到適當治理。

東方報業集團早前建議，動物善終園內設有獨立機構專責接收及照顧流浪動物，沒有大病的狗隻可讓其在園內終老，減少不必要的人道毀滅，動物過世後亦可以在附近的火化設施處理屍體，並設有骨灰龕場及紀念花園。