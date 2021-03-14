酒吧現疫情結業潮苦無出路　3星期倒閉70間

新冠肺炎疫情反彈，確診個案再度回升，疫情下屢屢停業的酒吧業憂慮復業無期。酒吧業界今(14日)舉行記者會，指近期業界再現結業潮，短短3星期已有70間酒吧結業，促政府盡快讓業界復業才有一線生機。若政府繼續勒令酒吧停業，預料情況持續將有10萬名同業失業，故不排除未來會就港府安排提司法覆核。

香港酒吧業協會主席錢雋永指，本地酒吧業已現第3輪的結業潮，過去3個星期有70間酒吧結業，連同早前疫情下結業的210間酒吧，已佔全港酒吧總數的2成，情況非常誇張。若停業決定持續多2至3個月，全港的持牌酒吧均會如早前UA戲院般全線倒閉，屆時將有達10萬行內人員失業。錢續指，目前未見政府有力控制疫情，擔心業界復業無期；然而有些酒吧東主因欠租遭執達吏封鋪，亦有不少員工收入頓減難養活自己及家人。

他表示，酒吧願意為復業做好防疫措施，如要求客人使用「安心出行」程序、提供消毒用品等；若酒吧出現確診個案將停業7日進行消毒；亦會安排業內人員每2周接受檢測。錢又指，若能換取復業，更會呼籲全行人士接種新冠疫苗。他希望復業之外，港府能在可行情況下，為每間酒吧提供至少50萬港元作補償，以解燃眉之急。

酒吧經理阿謙指，第4波疫情以來，酒吧雖然停業，僱主仍支付一半薪金，惟交租及支付雜費後，生活仍捉襟見肘，有時更要向年屆60的父母借生活費。目前酒吧面臨倒閉危機，他坦言現時難找工作，對情況感憂慮，希望政府能體恤他們，容許酒吧復業。