租務管制10多年來只聞樓梯響　團體促港府盡快完善及落實方案

本港公屋供應嚴重不足，不少基層被迫居於租金昂貴、衞生惡劣的劏房。有團體今（14日）指出，疫情下不少租戶被業主持續加租，或濫收水電費，生活在水深火熱之中。因應港府成立的劏房租務管制研究工作小組本月底將公布租管方案，團體要求當局盡快完善及落實租管方案，以遏止劏房租金上升，在經濟困境下保障基層市民的居住權益。

關注基層住屋聯席邀請多名講者，分享有關租管的經歷及意見。曾經歷90年代舊租務管制的租客阿武指出，當時他一家4口居於九龍城唐樓的兩間板間房，業主把一個大單位分作9間板間房，每間房只有1張床，9戶人要共用1個廚廁。他憶述，該處環境一般，幸加租幅度不算太高，有窗戶的板間房曾試過由1,000港元租金加至1,200港元，且業主數年才加租一次，壓力不會太大。

今次分享會的組織者陳紹銘指出，政府10多年前已表示關注租金高昂問題，將積極研究租管可行性，惟多年來租金急升逾倍，遠超工資升幅，至今租管仍未正式設立，更不時出現逼遷及濫收費用等情況，可謂「無王管」。陳認為，港府應該「急劏房市民所急」，盡快實施租管，而效益比潛在風險高。