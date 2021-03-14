政Whats噏：健身群組爆發　驚青馮浩賢憂阿仔考DSE延期

新冠肺炎疫情隨住健身群組嘅出現近日再有反覆，仲有政府專家顧問預料可能會引起第5波疫情添，香港特區政府駐武漢經濟前貿易辦事處主任、現任政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢（Vincent）都好留意事態發展，日前仲喺社交媒體發貼鬧爆只要一小撮人唔守規矩，就可以搞到大家一褲都係，又話佢個仔喺應屆中學文憑試(DSE)考生，但求疫情唔好惡化，搞到班DSE同學仔冇得考試喎。

雖然上年原定3月嘅DSE考試最後都延期到4月先舉行，但當時嘅疫情情況其實都唔係太穩定，最後冇得再拖都係要做，加上依家啲防疫限制都冇風聲話要收緊，Vincent咁早驚定先，未免太驚青啦呱。

佢仲喺貼文入面話，依家爆疫嘅健身中心原來就係佢結婚前同父母一齊住嘅嗰棟大廈，亦都好近同佢母校極之接近，仲話近日網上流傳嘅長長「中招者」名單睇見就暈，因為涉及嘅公司好多，而且仲要幾乎都係大機構添啊。Vincent覺得咁搞落去，似乎只有打針係唯一「止得咳」嘅辦法喎。之但係，依家市民對疫苗望而卻步，好多預約咗打針嘅都甩底，都唔知呢個政府點搞嘅？