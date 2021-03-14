政Whats噏： 帳委會加會聆訊海岸垃圾　食環署環保署勢變箭靶

海岸垃圾問題一直為人詬病，早前審計署發表報告，批評政府跨部門處理海上垃圾表現不力。立法會政府帳目委員會日前舉行公開聆訊，都有議員環保署對清潔海岸垃圾反應遲鈍，相關部門沒有做好協調工作，政府處理海面大型垃圾做法守舊且不知變通。帳委會委員之一嘅容海恩（Eunice）都批評官員係會上嘅回答有好大嘅進步空間呀！加上由於相關嘅第75號報告書好長，包含6個範疇，所以要多啲時間討論，需要係3月27日上晝加開會議。

早前發表嘅審計署報告，直指漁農自然護理署、食物環境衞生署及康樂及文化事務署喺2012年已成立跨部門小組，處理海上垃圾問題，但多年來效力不佳，環保署在海岸清潔嘅監測工作中，有監測紀錄唔一致，同時缺乏定期發布海岸地點嘅清潔情況，早前更爆出「豬蹄事件」，大量豬蹄因颱風關係由廣東省虎門漂流到香港海岸，惟署方沒有留意豬蹄飄港海面，又指豬蹄唔屬於海上垃圾分類的指引，以致該事件於傳媒揭發後才作後續處理。

對於「豬蹄事件」，Eunice認為署方如果發現類近型事情發生，都應該搵承辦商清理，而唔係話豬蹄唔屬於海上垃圾分類嘅指引，拖延唔肯處理。Eunice又批評漁護署係監察承辦商員工缺勤嘅力度不足，故出現實地視察時見唔到清潔嘅員工，或者員工提早離開嘅情況，應該要訂立機制，並喺清潔合約上列明清潔員工必須要紀錄到場同離場時間。

針對食環署清潔工作嘅不足，Eunice指食環署同時出現有承辦商嘅員工無紀錄視察時間嘅情況，而喺食環署3次實地視察時，就發現其中有兩個地方仍然有唔少垃圾，甚至係大膠桶添！Eunice話必須要搵出原因。

另外，政府喺招標承辦商清潔海岸時出現困難，往往只能依賴單一承辦商，Eunice就希望政府可以引入多啲承辦商，當競爭增加，價錢自然都會平返啲，清潔海岸嘅效率都會提高啦！佢又話政府應該要多鼓勵一啲偏遠地區、難以到達嘅海岸地方嘅清潔活動，以及多諮詢公眾對海岸清潔情況嘅意見。

政府處理海岸垃圾不力，環保署署長鄭美施喺上次聆訊畀議員鬧得好「甘」，Eunice話唔單止鄭美施，就連食環署嘅官員、依家嘅署理署長黃淑嫻都一定要出席3月27日嘅會議，回答議員嘅問題。至於要開多幾多次會先得，Eunice就話要視乎官員到時嘅回答能唔能夠解答到議員嘅問題，展示出用心跟進海岸垃圾問題喇！

咁睇嚟，環保署同食環署喺下次聆訊可能都會變箭靶，咁都係因為佢哋做得唔好，自己攞嚟衰嘅。