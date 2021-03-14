再多4宗注射新冠疫苗不適個案　2人留院觀察

再多4名市民昨日(13日)注射新冠疫苗後不適送院，其中兩人已經出院，另兩人留院觀察。當局指，一名54歲女子，到屯門仁愛普通科門診診所接種疫苗後，出現高血壓及感到暈眩，於昨午12時50分被送往屯門醫院，情況穩定，不需留院。

其次，一名43歲女子，到林士德體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現敏感徵狀及心悸，於昨午4時15被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，需要留院觀察。而一名49歲女子，到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現胸口不適、左手臂痳痺、出疹及頭痛，於昨午6時14分被送往聯合醫院，情況穩定，不須留院。

此外，一名 38 歲女子，到友愛體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到頭痛、噁心及虛弱，昨晚8時40分被送往屯門醫院，情況穩定。經治療後，需要留院觀察。

另外，截至今日(14日)下午8時，過去24小時約有7900名市民接種第一劑科興疫苗，當中約7500人在八間社區疫苗接種中心接種，約400人則在參與計劃的私家醫生和診所接種，而約有5400名市民於七間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，且合共約1萬3千3百名市民接種了第一劑疫苗。