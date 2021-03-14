羅冠聰等流亡人士提約章籲光復香港　學者斥違國安法返港即被捕

自《港區國安法》於去年6月30日實施後，前後多名民主派人士離港流亡海外，多位身處海外的民主派人士今（14日）發起《2021香港約章，讓離散港人簽署，目標凝聚海外港人及提出對國際倡議工作，發起人包括前香港眾志常委羅冠聰、前「民間外交網絡」發言人張崑陽、前民主黨立法會議員許智峯、香港學聯前秘書長周永康等人，並舉行網上記者會。有學者批評此等行為明顯違反《港區國安法》，相信簽署約章的人回港後將會被捕，又質疑發起約章只是巧立名目，可能希望透過約章籌款。

周永康表示自己於2018年離開香港，沒有想過香港局勢會變化如此快，批評在國安法下即使參加海外倡議組織都會有所掙扎。他又指海外流散的港人群體需要互助，並超越黨派之爭，而未來亦要求同存異地在國際提出倡議，並於國際廣交盟友。許智峯亦形容一眾流亡在海外的港人是共同光復香港的一派。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，簽署《2021香港約章》明顯違反國安法，相信簽署人士回港後都被捕。陳又認為約章只是巧立名目，目的是方便流亡人士在海外籌款，以及游說海外政客支持他們，行為特區政府亦會有壓力。

陳認為政府需要思考方法應對，例如多與其他國家溝通，或是在國際層面上處理。陳指港府在國際輿論上缺乏聲音，相對流亡人士的輿論非常薄弱；例如羅冠聰等人在海外經常接受外媒訪問，唱衰中港，政府卻沒有一一回應及反駁，陳指政府需要請熟悉國際事務及英語的人才回應事件，加強海外輿論力度，不然只會令人感覺任人魚肉。