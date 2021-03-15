K11 MUSEA商場引機械人助消毒　與初創公司研發新功能

新世界集團旗下商場尖沙咀K11 MUSEA早前有餐廳爆疫，該商場引入4部消毒機械人，每天在營業時間內清潔及消毒商場。該集團投資有關機械人的初創公司，將研發首個集送餐、消毒及巡邏3種功能於一身的機械人，更會有針對商場而設的新功能，預計今年面世。該集團陸續增購消毒機械人至60部，投放到辦公大樓及幼稚園等不同業務中使用。

初創公司「Rice Robotics」獲得新世界資助，研發出3款機械人，分別可以消毒、送餐及巡邏，每款機械人亦配備鏡頭及超聲波感應器、應用光學雷達，以及可即時定位與構建地圖，行走時可偵測及避開障礙物。

現時已有4部消毒機械人於該商場內行走及進行消毒，朝10晚10運作，消毒劑的噴灑範圍可達1000呎。新世界發展開發創新平台助理總經理黃振南表示，集團早前亦購入了送餐機械人，於甲級辦公樓為租戶送遞食物，減少人與人的接觸。

「Rice Robotics」創辦人兼行政總裁李國康表示，將與新世界共同研發首個專屬於該商場的多功能機械人，除了具備功能消毒、送餐及巡邏功能之外，更會跳舞及與真人對答。新世界將陸續購置共60部機械人，應用到集團旗下的辦公大樓、私家醫院、住宅項目及幼稚園等等。