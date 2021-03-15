三無大廈人間地獄　三無官員懶理疾苦　骯港受盡摧殘

新冠肺炎蹂躪本港一年，政府抗疫不力，市民當災「過疫年」！眼見油麻地、佐敦、深水埗及紅磡等區近日被政府劃作指定區域，本報連番出動多名記者巡視上述區域，揭發當中藏污納垢，難怪多區接連爆疫爆不完。區內舊樓林立，不乏三無大廈，此等大廈陷入「無王管」，天井淪為露天垃圾場，內藏煙頭等垃圾「遇火即着」；後巷喉管失修，終日污水「洗街」，夾雜多袋垃圾漏出食物殘渣，甚至早前在鯉魚門檢疫中心有醫療廢物隨意堆放。議員批評特區政府管治團隊無能無情無恥，令衞生情況每況愈下，「直斥衞生愈差，抗疫愈難」，促請當局發動大規模的全城清潔行動。

無遮無掩 醫療廢物棄垃圾桶

政府近月維持多項抗疫措施如禁聚令等，但確診個案仍無日無之。保持環境清潔乃是抗疫的重中之重，當局本應加緊管理各區衞生，可惜明顯有心無力。本報記者近日接連巡視油麻地、深水埗及紅磡等區域。先在油麻地玉器街的三無大廈後巷發現有醫療廢物如採樣站人員曾使用的膠手套等，或沾有患者口水飛沫，卻被無遮無掩地棄置公用垃圾桶，恐有播疫風險。

其後又在深水埗發現有舊樓天井堆起「成呎厚」垃圾，包羅萬有，包括口罩、膠樽、飯盒及廚餘等，更離譜是當中夾雜大量煙頭。一旦有人把未完全熄滅的煙頭丟到天井，點燃垃圾堆，勢波及本來消防系統不如理想的三無大廈，有機會釀成奪命火災。

喉管破裂 臭水洗街 隨時漏電

至於紅磡，多幢舊樓喉管失修，老化喉管破裂噴出污水「洗街」，臭氣熏天，病毒或隨污水流向不同街道，不但途人行過沾上污水隨時遭殃，更惹來水浸及漏電等風險。其中黃埔街有一幢已被收購的舊樓，大部分居民已遷出，走廊擺滿廢棄家具，大包小包的垃圾一路堆落後巷，結果淪為老鼠樂園。牠們咬爛後巷垃圾袋的食物殘渣開餐，又穿梭於垃圾雜物嬉戲，令人退避三舍。

當區區議員楊振宇表示，每個月都接到兩至3宗關於三無大廈衞生惡劣的相關求助個案，最近在紅磡北拱街就有一宗涉及天井雜物起火事件，敦促政府正視問題。

議員葛珮帆狠批本港抗疫不力，多區衞生情況自爆疫以來愈來愈差，特別是多區舊樓如三無大廈的天井及後巷淪為衞生黑點，老鼠愈滅反而愈多，大眾飽受困擾，苦訴到「口乾」亦未獲政府正視。她對此深感憤怒，認為針對舊樓烏煙瘴氣情況，面對私人樓宇或三無大廈，政府有責任監察業主改善，長遠亦有必要考慮發起大規模的全港清潔運動，盡全力協助市民捱過「疫關」。

議員柯創盛亦炮轟政府明顯對舊區舊樓爆疫束手無策，甚至「出事先識補鑊」，敦促當局強化民政事務總署的地區大廈管理聯絡小組，多巡查大廈，盡早糾正亂象。