小型工程安全欠監管　4年奪21人命　勞方批法例落後促改善

港府監管小型工程不力，四年間奪21人命！裝修及維修等小型工程不時出現意外，但危險程度常被忽略，勞工處數字顯示，本港2017至2020年短短四年間，建造業便發生逾1.1萬宗工業意外，當中逾3,600宗涉及裝修及維修工程，並奪去21人的寶貴性命；即使去年整體意外宗數減少，但仍有32%屬於裝修及維修工程，情況一直未有改善，當中不乏高處墮下或觸電身亡事故。有勞方代表批評，小型工程意外頻生，主因是法例無規定相關工程的安全督導員資格，變相容許僱主可挑選安全知識不足的工人擔任，促港府盡快改善。

港府2012年起規定業主需定期檢驗和適時維修具一定樓齡的樓宇，令裝修及維修等小型工程隨之增加，期間不時發生嚴重意外。翻查資料，去年12月有工人進行維修工程時，單手扶着窗邊游繩爬出窗外，期間疑跣腳飛墮至3樓平台，頭部重創陷入昏迷，三日後不治。勞工處數字顯示，過去4年涉及裝修及維修工程的工業意外便有逾3,600宗，佔整體建造業約30％，即每3宗意外便有1宗涉及裝修及維修工程，期間有21宗奪命意外。

現行法例下，僱用20名或以上、但不足100名僱員的建築地盤，有關總承建商或專門承建商必須僱用一名安全督導員，惟法例無規定安全督導員需具備任何資格，只須對建築地盤工作或工業經營工作具豐富經驗者便可擔任。換言之，僱主可按其個人標準挑選僱員擔任安全督導員。

勞工顧問委員會勞方代表譚金蓮指出，小型工程有一定風險，除大眾較為熟悉的高空工作，例如需攀出窗外的冷氣機工程容易失足墮樓外，涉及化學物的小型工程亦有潛在危險。她憶述，本港曾發生一宗嚴重意外，有工友於室內更換冷氣雪種後，疑因殘留在空氣中的物質接觸到火種而釀成爆炸，導致現場20多名工友受傷。

譚認為，肇事原因或是現場欠缺一名具專業資格的安全督導員，「好似管家婆咁」留意四周安全，相信本港小型工程意外頻生主因是有關法例落後，僱主只要委派任何一名工友擔任安全督導員，便是百分百滿足法例要求，即使工程因安全督導員知識不足而出現意外，僱主亦毋須負上法律責任。她促請港府盡快堵塞漏洞。

工聯職安健協會副主席葉偉明亦建議，勞工處應制定有關資格認證，並設定覆核年期及要求他們定期進修，更新對工地安全的知識，令前線工友更具保障。