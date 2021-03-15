小型工程頻奪命　工會：遺孀感前路茫茫萌死念

本港小型工程欠缺監管，致命意外頻生，不少夫婦從此天人永隔，美好家庭破碎。曾支援多名遺孀的工會指出，不少工人是家中經濟支柱，一旦不幸因工喪命，將嚴重打擊家庭生計，對親屬而言更是悲痛欲絕，不少遺孀感到前路茫茫，亦有人曾打算輕生，需花數年時間才能在子女鼓勵下振作起來。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文憶述，早前一名工人在維修冷氣機時，從高空墮至地面，其後不治，遺下懷孕數月的妻子及一名當時僅6歲的孩子。她指，由於屬小型工程，老闆不如大型承建商般財力雄厚，事發後亦未有向遺孀發放恩恤金，對其家庭經濟影響巨大，一度須靠籌款度日。

蕭認為，建造業工友工作有一定風險，親屬亦有所擔憂，一旦出現嚴重意外，對家庭影響巨大，惟現行法例對小型工程監管不足，坦言「唔覺得有監管到」，批評當局經常後知後覺，待爆發事故才作小修小補。她促請政府加強監管並堵塞漏洞，包括要求安全督導員持有認可資格等。她又指，有關措施或引來業界反對，因為會增加成本，但認為只有捱過「陣痛」，才可避免悲劇重演，而意外減少，承建商就事故發放恩恤金等補償的次數亦都減少，對業界亦有好處。