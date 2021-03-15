將軍澳醫院試行5G手術室　混合實境助醫生準確執行手術

5G網絡將為公共醫療帶來翻天覆地的變化。將軍澳醫院上月底已開始試行5G手術室，借助智能眼鏡、3D內視鏡、HoloLens混合實境及5G網絡等科技，令醫生能更順暢及準確地完成手術，暫訂計劃試行至8月，屆時會再視乎成效，再決定會否於其他醫院推行。將軍澳醫院亦成為本港首間支援5G的醫院。據介紹，5G技術可以應用在大部分外科手術，但將軍澳醫院目前開設的專科不多，下一步應會擴展至骨科手術。

現時本港5G網絡覆蓋率已逾9成，政府在最新一份財政預算案亦提出，會繼續支援5G網絡和應用服務的推展，提供更多不同頻帶的5G頻譜。將軍澳醫院智慧醫院發展統籌、麻醉科及手術室資深護師顏海狄表示，該院去年6月底與醫管局總部討論如何推行5G醫療，隨後為試行5G手術室，院方添置智能眼鏡、3D內視鏡、HoloLens混合實境、4K高解析視像會議系統等，至上月底已開始試用，暫定將試用至8月。

顏表示，以往手術室內的影像不能傳送到手術室以外的地方，主刀醫生若想諮詢其他醫生，只能透過口述手術情況，有時情況難以描述，其他醫生只能趕回醫院協助，較為費時。但現時的5G手術室，手術室外的其他醫生可以透過平板電腦，從實時影像了解手術情況，並透過直接通話即時給予意見或指導。

除了智能眼鏡，院方亦將HoloLens混合實境引入到5G手術室，混合實境即結合虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)，當用家戴上HoloLens，便可利用指定手勢在現實場境中掌握虛擬物件。將軍澳醫院智慧醫院發展統籌、同時身兼麻醉科及手術室部門主管司徒靈直言，這種技術有助醫生更準確進行手術。

司徒醫生稱，以往進行手術，若要觀看磁力共振掃描(MRI)或電腦斷層掃描(CT)等影像，要靠護士協助、使用電腦逐張影像看，如要找出病人身上腫瘤的位置，少不免要來來回回翻看影像。但現時，只要醫生戴上HoloLens，便可直接將磁力共振掃描(MRI)或電腦斷層掃描(CT)的立體影像直接投影到病人身上，要找出病人身上腫瘤會較以往快得多，惟有關的影像需要3日時間處理，方可於手術室內以HoloLens使用。

她又提到，上述做手術的過程，現可透過視像會議系統分享給其他人，不少醫生均認為這些素材可用於教學，讓醫科生能實時觀看這些手術過程、進行學習，這樣對未來醫療發展亦有好處。