天井雜物層層疊　煙蒂一辣即燒

唐樓天井積聚垃圾，隨時引發火警。舊區唐樓林立，「三無大廈」更是欠缺管理，天井垃圾堆積如山，無人清理，惹來蚊蟲老鼠外，一旦有缺德住客丟棄煙蒂，加上冬季天氣乾燥，火警隨時一觸即發，威脅住客安全。

有區議員指不時接獲舊樓居民反映天井位置有垃圾雜物堆積，擔心衞生惡化，建議以關愛基金定時為舊樓天井進行清理。

舊樓密集的紅磡、深水埗及油麻地區都曾出現大廈內天井起火的案件。本月6日，紅磡北拱街後巷天井一堆包括車胎的雜物燒毀；去年4月，深水埗欽州街一茶餐廳天井位置，於清晨起火，疑因遺下煙蒂，燒着雜物垃圾引起；2018年1月，土瓜灣鵬程街一唐樓的2樓天井突然起火，一堆垃圾雜物焚毀，經消防調查，與有人亂拋未熄煙蒂引致火警有關。

深水埗區議員李庭豐指區內不少唐樓天井都有垃圾積聚，如食物殘渣及衣服等，多數由欠缺公德的高層住戶亂丟所致，低層住戶最受影響。夏天時，積聚的垃圾造成難聞氣味，更會惹來老鼠曱甴，向天井的窗戶經常關閉，遇上冬季天氣乾燥及大風，若樓上天台屋或劏房住戶貪一時之快，亂丟煙蒂，火警便會發生。他又指，設有法團的大廈較易處理天井垃圾雜物堆積，三無大廈則因為權責問題，處理需時，有時需向食環署或民政事務總署求助，才得以清理。

區議員倡撥款 清理三無大廈

九龍城區議員楊振宇指每月都會接獲幾宗涉及天井堆積垃圾的求助個案，要保持天井位置乾淨，要靠住戶自律及有公德心，很多時高層住客往往貪方便，向天井位置亂拋垃圾，甚至未弄熄煙蒂，有機會引發火警，他指由於涉及私樓，不宜動用公帑清理，建議可以關愛基金名義，定期為三無大廈天井進行清潔，減少傳播細菌及改善衞生。