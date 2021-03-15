何志平專欄：優秀的傳統

去年美國社會因為非裔男子佛洛伊德被白人警察以膝蓋壓頸致死而引發各地的悼念呼應，遍地開花的大型社會群眾運動「黑人的命也是命」，燃點起美國與全球反種族歧視的起義、騷動和怒火。美國建國以來種族歧視的歷史瘡疤再度被掀起。美國維珍尼亞州州長宣布拆除南北戰爭時捍衞奴隸制的南方邦聯主帥李將軍銅像和韋克翰將軍的銅像。從羅馬、倫敦，到悉尼，各國示威者也回顧自己國家的種族歧視及殖民的黑歷史，特別包括奴隸販賣大頭子17世紀的英國富商柯斯頓。

紐約大都會看守所內鄰居「積克」，是來自中美洲牙買加非裔的老教授，對殖民歷史有研究和強烈的看法，他從旁解釋道：「柯斯頓在今天最著名的可就是他275年前發明的甜提子麵包！他是個樂善好施的慈善家，在英國各地，尤其在布里斯托市，捐贈成立了不少學挍、醫院、教堂和養老院。他致富是靠他的『皇家非洲公司』每年運送5,000名非洲人販賣到英國的『奴隸貿易』事業，而他的捐贈、投入公益事業的巨額財富，都是從剝削販賣黑奴所得的。1895年豎立在布里斯托市中心的柯斯頓銅像在今天被群眾拉下來並在一陣歡呼聲中被扔進河裏去。報道還說，歷史學家認為這銅像早便該被拆除，『因為他並不是個偉大的人、做了偉大的事，而是名奴隸販子，雙手淌着鮮血的殺人兇手』。在倫敦市中心，英國前首相邱吉爾的銅像被噴上『種族主義者』的字樣。同日在比利時布魯塞爾，前國王利奧波德二世的銅像被噴上紅色油漆，示威者爬上銅像高喊『賠償』！19世紀中葉，利奧波德二世在非洲剛果的殖民統治，導致1,000萬名剛果人慘遭屠殺，殘酷暴行為的是剛果的鑽石和天然資源。」

我馬上接着說：「記起年前曾有齣戲叫『血鑽石』的，可就是這個殖民地的故事？」

老教授搖頭苦笑着道：「還有英國人！現在全世界最大名氣的鑽石大行家是成立於1888年總部在盧森堡的『戴比爾斯』，是英國名人塞西爾‧羅德斯創辦的，鑽石來自非洲南部。羅德斯年輕時在牛津奧里爾學院肆業，後被家人送往南非養病，在當地和荷蘭夥伴成立了鑽石開採公司，變得非常富有。後來更進身南非開普敦總理，1894年設立勞工稅，迫使當地南非年輕人從事開採礦石工作以支付稅項。歷史記載他那些礦地工作條件非常的不人道，白人守衞處處提防工人偷竊礦石而每天給工人實行全身脫光的檢查。他這公司的文化和制度導致以後南非的種族隔離主義的遍行。他是公開明言的白人（更準確是英國人）至上主義者，認為盎格魯撒克遜人的種族是世界上最優秀的種族，他們佔有的分額愈多，人類便會更幸福！難怪後來的希特拉都欽佩他為偶像。他是個大野心家，但不到50歲便逝世，留下大部分財富，成立了羅德斯基金和羅德斯獎學金，資助國際學生到牛津大學進修，美國前總統克林頓也曾是這獎學金的受益者。1900年代初，牛津奧里爾學院在大樓外牆上豎立羅德斯的雕像以作紀念，又或說是粉飾他的聲譽。2015年，南非的開普敦大學將羅德斯的雕像從校園中移走。這項『必須拉倒羅德斯』的反殖民地運動也要求牛津拆除奧里爾學院羅德斯的雕像。學院宣布，如果雕像被拆除，該大學的富裕捐助者揚言要撤資。還有1710年加勒比海巴巴多斯擁有黑奴的大蔗園主科德林頓捐獻成立牛津大學萬靈學院的大圖書館。劍橋大學耶穌學院的大金主魯斯塔特，掌控販賣15萬黑奴到美洲的『皇家非洲公司』。蘇格蘭格拉斯哥18世紀時的校長格富厄姆家裏擁有50多名黑奴！這都是抹不掉的歷史淵源啊！」

殖民奴役思想和白人至上主義是那個國家最優秀大學的傳統，難得後人都對人權那麼的着緊和尊重！