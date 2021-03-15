27指明地方及3校須強檢　包括西半山多棟住宅

政府今日（15日）凌晨刊憲，要求於指定期間曾身處30個指明地方的人士接受強制新冠肺炎病毒檢測。現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測出新冠病毒，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告；此外，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。詳情如下：

A. 新增一宗或以上確診個案或污水樣本檢測呈陽性的大廈

新增一宗或以上確診個案

1. 大埔安埔里2號新興花園康仁閣

2. 紅磡德豐街8號黃埔花園第9期百合苑第1座

3. 香港仔田灣新街2號鴻福苑鴻澤閣

4. 荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城第2座

5. 西半山羅便臣道10號嘉兆臺第1座

6. 將軍澳寶琳北路1號康盛花園第2座

7. 元朗錦田高埔村22及22A號

8. 屯門鄉事會路83號瓏門2期7座

9. 跑馬地雲地利道25-27號雲臺別墅C及D座

10.西半山般咸道65A及65B號濂溪別業

11.何文田何文田山道17號金百利大廈

12.上環普慶坊2-8號寶慶大廈

13.西半山西摩道8號香港花園C及D座

14.西營盤干諾道西180號維港峰

15.將軍澳嶺光街7號健明邨健華樓

16.將軍澳嶺光街9號健明邨健暉樓

17.大埔安埔路12號富善邨善翠樓

18.上環水坑口街24-26號

19.銅鑼灣禮頓道42-56號禮智大廈

污水樣本檢測出新冠病毒

1. 西營盤朝光街21-24號/荔安里3-5號時利樓

2. 西營盤荔安里7-13號利安大廈

3. 西營盤德輔道西296-302號及茘安里4-10號良基大廈

任何在今年3月1日至3月14日期間曾身處上述A部所列明地方超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於3月17日或之前接受檢測；受檢人士若在今年3月12日至3月14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

B. 出現一宗或以上確診個案的工作場所

1. 大嶼山赤鱲角駿運路2號機場空運中心商務大樓8樓億群集團有限公司

2. 尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場32樓摩根士丹利亞洲有限公司

3. 尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside香港瑰麗酒店

4. 九龍啟德沐泰街地段第6565號的地盤

5. 尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場14樓1401及1414室美商新生命香港分公司

任何在今年3月1日至3月14日期間曾身處上述B部所列指明地方超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於3月17日或之前接受檢測。受檢人士若在今年3月12日至3月14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

C. 其他

1. 九龍塘添福道6號九龍塘官立小學

2. 元朗朗日路8號形點II 3樓 L3號舖太陽島英文幼稚園（元朗分校）

3. 九龍塘沙福道真光里1號九龍真光中學

任何在今年3月1日至3月14日期間曾身處上述C部所列指明地方超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於3月17日或之前接受檢測。如曾身處太陽島英文幼稚園（元朗分校）的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於3月19日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在今年3月12日至3月14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。