懲教署增設生產線　每日趕製防護衣帽面罩各千件

本港去年初爆發新冠肺炎，全城瘋搶口罩，政府部門及非政府組織亦需求甚殷，面對來勢洶洶的疫情，懲教署署長胡英明即時下令加設口罩生產工場，每日可製造約17萬個口罩，確保有足夠供應；至今年，懲教署再接再厲，增設生產線，除在羅湖懲教所生產防護衣及防護帽，更特別在大欖懲教所生產防護面罩，每類產品每日可各生產約1,000件， 緊急情況下可以調配資源增加生產，以防患未然。

為協助全港抗疫，懲教署去年在羅湖懲教所加設口罩生產工場，並分三更工作，每日為政府部門及非政府組織提供足夠的口罩。胡英明早前接受本報訪問時憶述：「去年真係好慘，所以我就提議在院所設個人防護生產線基地」，現時每日可生產約17萬個口罩，另亦開設生產線製造防護衣、防護帽及防護面罩，每類防護產品每日可生產約1,000件，確保防疫物資供應穩定。據悉，該三款產品主要供應給政府物流服務署，再分發至各部門。

院所防疫方面，胡英明指一直都擔心有病毒傳入院所，監獄是一個非常特殊的地方，出入人流多，加上空間少，較難實施1.5米社交距離，倘有病毒傳入院所，恐隨時爆疫。他又指，世界各地多個監獄已爆疫，故署方嚴陣以待，準備好防疫物資之餘，亦準備好隔離空間，至今為止，本港的懲教院所僅出現零星的個案。

該署早前將荔枝角收押所特別加設多間隔離區，讓在囚或收押人士先到上址隔離至少2星期，及早截斷傳播鏈。胡表示：「好感恩到依家無發生大規模染疫！」不過，由於荔枝角收押所設隔離空間後，人手需求相應提高，故人員休假時間減少之餘，工作壓力亦大增，署方會靈活調配人手，做到內外兼顧。