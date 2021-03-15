東方日報A1：200萬劑疫苗急清貨　強推全民接種恐闖禍

針下亡人引爆全城恐慌！本港兩周內有6人打科興疫苗後身亡，復必泰疫苗亦有2宗須呈報副作用個案，就連尚未付運到港的牛津阿斯利康疫苗，亦於挪威有3名醫護人員接種後血栓塞，港府訂購的3款新冠疫苗全部出事。疫苗安全成疑，外國迅速應對，泰國、丹麥、冰島等地已暫停接種阿斯利康疫苗，反觀港府仍堅拒煞停接種計劃，更不斷擴大優先接種群組，甚至擬為解決「有針冇人打」的尷尬局面，考慮提早啟動全民接種。學者炮轟港府為求清走約200萬針疫苗，強推全民接種，無視疫苗風險，逼港人做白老鼠，遲早闖禍。

港府分別訂購科興疫苗、復必泰疫苗和牛津阿斯利康疫苗各750萬劑，總數共2,250萬劑。當中科興疫苗及復必泰疫苗分別有首批100萬劑及130多萬劑運抵本港，並展開接種，但連日來發生多宗打疫苗後不適送院及死亡個案。

至於預計今年中才抵港的牛津阿斯利康疫苗亦都出事。挪威衞生部門前日表示，當地有3名醫護人員在注射該疫苗後出現血栓塞，需送院治理，形容症狀非常不尋常，未知是否與疫苗有關。挪威藥物管理局透露，該3人皆未滿50歲，其症狀包括流血、血栓塞及血小板減少，病情嚴重。另外，南韓一名50多歲男子本月4日打該疫苗後發燒，9天後死亡，暫未能確定死因與疫苗有關。

外媒引述阿斯利康表示，分析逾1,700萬劑疫苗接種數據後，無證據顯示該疫苗會增加肺栓塞、深靜脈血栓、血小板減少的風險，在臨床試驗中也沒有出現相關趨勢。儘管藥廠大派「定心丸」，但目前至少有9個國家已叫停接種阿斯利康疫苗，包括丹麥、挪威、奧地利、冰島、意大利、羅馬尼亞，以及泰國等。

外國迅速就疫苗事故作出反應，反觀港府卻採取「拖字訣」未有叫停接種計劃，甚至想逼更多人做白老鼠。據悉，由於近日優先接種組別對預約打針的反應回落，當局正考慮提早啟動全民接種。公務員事務局局長聶德權稱，明起會有多12間社區疫苗接種中心投入運作，並指政府會擴大優先接種組別，盡量用簡單方式處理部分優先群組人士接種時難以提供證明的問題，具體安排稍後公布。他指，疫苗臨床事件評估專家委員會將於今日開會，討論3宗接種疫苗後的嚴重異常事件，包括兩宗死亡個案，以及一宗中風危殆個案。

此外，香港體育學院昨宣布下周一起安排1,000多名全職運動員、教練及職員接種科興或復必泰疫苗，但接種屬自願性質，運動員接種疫苗與否不會影響其海外集訓及比賽資格。

食物及衞生局局長陳肇始昨發表網誌再為疫苗事故解畫，指近日多宗異常個案經專家調查後，已證實與疫苗接種並無直接關係。她舉例，本港每天均有不同程度的急性疾病人士需送院治療，甚至死亡。以2019年為例，每日因缺血性心臟病、腦血管病及糖尿病死亡的平均人數分別達10.2人、8.1人及1.4人。她解釋，疫苗接種計劃不乏患有急性疾病的人士接種，故這些個案亦可能會隨着接種人數上升而增加，強調衞生署已設立監測機制。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，港府無視市民要求制訂接種指引，將責任卸責市民及家庭醫生身上，且每次出現死亡或嚴重副作用事件，都會將本港患病數據以作比較，質疑當局轉移視線。他又質疑當局是想盡快消耗掉已購入的疫苗，所以擴大優先接種群組，但無視疫苗安全問題，逼港人做白老鼠。

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