東方民調：舊樓存火警隱患　垃圾如山老鼠橫行

舊區隱患多籮籮，衞生環境惡劣，鼠患嚴重成播疫溫床。「三無大廈」滿藏消防及安全危機，油麻地近4個月內便發生兩宗唐樓奪命大火。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者炮轟港府欠眼光、欠魄力、欠承擔，重建舊區沒有全盤策略，只有修修補補，落後形勢，導致重建進展緩慢，無力拆除都市炸彈。受訪者直指舊區危機處處，港府長遠應加快舊區重建，才能改善環境。

市區舊樓林立，充斥無業主立案法團、無管理公司及無居民組織的「三無大廈」，樓宇日久失修，消防設施缺乏，藏污納垢，無牌食肆、賓館林立，令問題更加複雜，形成連串都市炸彈。多年來屢次發生傷亡嚴重的火災，多涉及唐樓、舊樓及工廈，揭舊樓潛伏危機重重。而新冠肺炎肆虐舊區，更揭示舊區環境惡劣、污水亂流，天井垃圾堆積如山，簷篷滿布棄置口罩，後巷遭雜物及汽車阻塞，鼠蹤處處，淪播疫元兇，令人憂慮舊區淪播疫黑點。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問312名18歲或以上市民，結果顯示，對於港府多次封區強檢及加強清潔，但不少疫區舊樓仍鼠患嚴重，45%受訪者直指舊區存衞生隱患；28%斥清潔騷治標不治本；24%批評清潔行動淪表面工夫，很快打回原形。

港府引進新科技記錄鼠蹤，但舊樓天井簷篷垃圾問題無解決，37%受訪者轟本末倒置，無對症下藥；32%認為應重新審視政策；28%斥滅鼠措施離地。

舊樓劏房林立，油麻地近4個月便發生兩宗唐樓奪命火，59%受訪者憂「三無大廈」滿藏消防隱患；36%直指「三無大廈」欠管理，日久失修，危機處處。

去年唐樓8死奪命火後，港府才研究修訂消防條例，下半年諮詢公眾，34%受訪者批評港府懶理都市炸彈；另34%斥當局後知後覺，釀成慘劇；26%歸咎立法修例規管太遲。

港府9年花1.37億港元，僅協助14%「三無大廈」成立或恢復法團，60%認為長遠應加快舊區重建改善環境；21%斥成效不彰，無助拆彈；16%認為須修例提高成效。

港府重建舊區進展緩慢，35%受訪者斥當局欠眼光、欠魄力、欠承擔；33%批評當局修修補補，缺全盤策略；28%直指舊區重建模式落後形勢。

綜觀情況，大部分受訪者擔心舊樓危機四伏，批評港府多年重建舊區不力，重建規模及進度均落後形勢，港府一直忽視舊區隱患，為都市埋下炸彈。