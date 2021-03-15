污水檢測可揪疫患　港府後知後覺

大廈污水成追蹤新冠病毒的「風向標」，能有效找到確診者居住的疫廈，惟港府後知後覺，近日才添購儀器，暫無法提高檢測大廈污水能力。疫情下屢有屋邨及私樓出現「渠管播毒」，專家促請政府設立基金支援業界，為所有公私營樓宇檢驗及更換喉管，減低風險。

儀器不足拖慢檢驗

近日佐敦受限區域發現的確診案例，與相關街區進行污水檢測時找到確診者居住的疫廈幾乎完全脗合，可見污水檢測有助追蹤新冠病毒。環境局局長黃錦星承認，目前每天只可以為20多個污水採樣點檢測，現時兩個樽頸分別為實驗室每日檢驗數量及檢測儀器。油尖旺區議會副主席余德寶亦批評，目前污水檢測能力低，建議政府應增撥資源驗污水。惟當局早前才訂購儀器，反映香港官僚繼續秉持後知後覺的處事態度。

至於喉管播毒的問題，香港大學機械工程系客席助理教授許俊民說，喉管老化、欠維修、被改裝等情況非今時今日才出現，早在2003年沙士爆發時已有個案是經大廈喉管傳播，今次疫情再現類似情況，擔心未來有其他新病毒經喉管傳播，促當局決心解決隱患，積極檢驗所有樓宇的喉管。

國際管線專業學會執行會長黃敬則建議政府盡早在防疫抗疫基金中撥款設立基金，支援喉管檢查工作。