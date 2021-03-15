獲泵177億保市容　部門懶散不作為

衞生署、食物環境衞生署、食物及衞生局轄下衞生科，以及民政事務總署，於2020至21年度獲庫房「泵水」逾177億港元維持本港公共衞生及市容。但本港仍舊鼠患圍城，多區連環爆疫，相關署長及問責局長不作為，卻可每年穩袋共1,700萬港元厚祿。

根據2020至21年度政府部門開支預算，衞生署預防疾病工作開支預算為74億港元，而食物及衞生局轄下衞生科的衞生工作開支預算達16億港元，比上年度大增93.6%，但新增資源並非用來防治鼠疫和新冠肺炎疫情。

食環署的「食物安全及公共衞生」、「環境衞生及有關服務工作」預算，分別為14億港元和59億港元，增加9.5%和19.5%，工作涉及蟲鼠風險評估、防止疫病傳播、洗街和收集家居垃圾等，但本港多處仍屢現鼠蹤，橫街窄巷堆滿垃圾。另外，民政事務總署「地區行政」工作開支預算為13億港元，增加2.6%，增加撥款用於優化地區主導行動計劃，改善環境衞生，但本港大量「三無大廈」持續有人亂拋垃圾，大廈簷篷或天井變成播疫溫床。

眾官年袋1700萬 尸位素餐

儘管市容衞生愈來愈差，但該3個部門的署長，衞生署署長陳漢儀、食環署署長劉利群、民政署署長謝小華，每人仍穩袋最少26萬港元月薪，而她們的上級——食物及衞生局局長陳肇始、民政事務局局長徐英偉，月薪更高達31萬港元。

換言之，該5人的總年薪約為1,700萬港元。議員葛珮帆炮轟相關部門辦事敷衍塞責，高官只識「呃飯食」，認為政府必須檢討工作成效，尸位素餐者「冇得留低」。