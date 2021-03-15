黎智英涉8‧18非法集結續審　今早由囚車押解出庭

前年8月18日反修例「流水式集會」案中，因涉及《港區國安法》而被還押的壹傳媒黎智英與另外8名泛民人士被檢控，除區諾軒及梁耀忠已認罪候懲外，包括黎智英在內的其餘7名被告均否認控罪，區院法官胡雅文於日前已裁定7被告組織及參與未經批准集結罪全部表證成立，各被告決定不出庭自辯或傳召辯方證人作供，案件進入結案陳詞階段。案件今早(15日)10時於西九龍法院續審，雙方會繼續就《公安條例》下未經批准集結罪是否違憲提出各自的理據。押解黎智英的囚車在早上約9時半抵達法院。

代表7名被告的辯方大律師上周五(12日)已逐一陳詞。代表首被告黎智英的大律師稱，警方當日之所以沒有介入集結，是因為集結只是形式上，而非實質上遭警方反對。早在民陣與警方的聯絡會議中，民陣已多次講述流水式集會詳情，與會者從沒問及這字眼的意思，反映警方明顯地知道民陣的安排，也知道當日會發生什麼事情。

大律師續指，民陣曾在事前公開解釋流水式集會詳情，強調集會是和平理性非暴力，又曾在案發當日，聲稱警方呼籲群眾跟隨立法會議員，用流水方式離開維園，以及填滿了維園中央草坪便會封路。而由始至終，均沒有證據顯示黎智英與民陣有聯繫，或黎曾參與任何相關會議。

大律師表示，黎只能依靠新聞報導或民陣的公開宣布，才得知有關集會遊行的事宜。由於警方從來都沒有反駁民陣的說法，當日也沒有派員警告群眾不可以走出馬路，或只可經天后或銅鑼灣港鐵站離開，黎自然認為民陣與警方已妥善溝通，警方亦同意民陣的做法，因此他便聽從民陣呼籲行事。

目前受審的7名被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀及何秀蘭。他們被控一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。案件今天續審。