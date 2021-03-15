裝天眼捉垃圾蟲　數量少難阻嚇

棄置垃圾問題嚴重，食物環境衞生署2018年起，在垃圾黑點安裝網絡攝錄機，打擊垃圾蟲，又推出全港清潔大行動等，惟成效不彰，依舊垃圾處處，如大廈天井、天台，以及新界鄉郊地區。區議員批評「天眼」數量不足，成效有限，促政府增加「天眼」數量，加強執法。有議員則建議當局立法規定業主負責衞生工作，並針對三無大廈成立專責清潔隊。

北區僅30%定罪率

食環署於全港220個黑點安裝天眼，在2018年、2019年和2020年，根據錄像向用作非法棄置垃圾的車輛的車主分別發出265張、799張和1,880張告票。截至2019年12月，大埔及元朗的違法個案最多，定罪率有80%以上。定罪率最低的是北區，比率約30%。

議員何俊賢指出，天眼有一定作用，但由於牽涉私隱問題，私人樓宇的天井難以安裝天眼。他認為在天眼能捕捉的範圍內，如有大廈居民隨處棄置垃圾，應讓業主負上責任，如收取罰款，並提升罰則。政府亦可立法規定業主定期清理垃圾，因為業主有責任保持環境衞生。針對居民多為老人家、難以規管的三無大廈，政府可成立跨部門的專責小組，恒常巡查，並派出清潔隊支援。

北區區議員張正皓認為，鄉郊地廣，市民只需避開天眼，就可另覓地方倒垃圾；當局應提升天眼數量和覆蓋範圍，加強執法，才有助杜絕非法行為。元朗區議員麥業成亦指天眼有一定作用，但阻嚇力不足；當局有必要提升罰則，加強人手檢控，同時提升垃圾站數量，加強公民教育，尤其是沒有聘請清潔公司、習慣自行傾倒廢物的居民。