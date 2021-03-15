當局擬擴大優先接種群組谷組　專家建議可降至50歲以上人士

新冠疫苗「針下亡人」引爆全城恐慌！疫苗安全成疑，惟港府仍堅拒煞停接種計劃，反計劃擴大優先接種群組，以解決「有針冇人打」的局面。有政府專家認為，本港接種率偏低，可將接種年齡下限調至50歲以上人士。呼吸系統專科醫生梁子超則認為，若下調接種年齡至50歲，必須解決市民對疫苗信心問題。

梁子超今(15日)在電台節目上又指，預計與健身中心群組有關的第二、三代傳播個案會陸續出現，幸暫未出現「網絡式爆發」，未有在其他健身中心出現個案，他不希望健身中心群組會變到如跳舞群組一樣，但隨着復工復課，情況並不樂觀。

而於中大呼吸系統科講座教授兼政府專家顧問許樹昌認為，新冠疫苗供港疫苗貨源充足，本港接種率偏低，可將接種年齡下限調至50歲以上人士。他指，40歲以上人士受新冠病毒感染後，嚴重或死亡風險較高，故可調整接種安排。

至於1名接種者打針後出現面癱情況，許稱，本港以往每10萬人會有23人出現面癱症狀，或是「生蛇」或疱疹病毒等引起，部分服用抗病毒藥物後會復原。雖然接連有人接種後出現不同反應，但認為有關個案數字暫未高於背景發病率，他建議醫管局公布過去5年，每年因心血管或急性中風等死亡的個案數據，並每兩周更新，讓公眾比較。