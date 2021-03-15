超市貨品容量單位不同可致價格差異　包裝愈大未必愈抵

消費者委員會收集4間大型連鎖超市共12類預先包裝食品的價格資料，以貨品淨重或淨容量計算其單位價格，發現貨品會因淨重量或容量的不同，令單價出現近8成的差異，亦會因包裝方式不同，價格出現超過4成至6成的差異。消委會強調，某些大包裝的貨品單價不一定較小包裝的便宜，原箱貨品的單價可能較單件購買更貴。該會批評本港至今沒有為標示單位價格訂立相關政策，呼籲港府參考外國經驗進行規管。

調查於去年12月進行，比較價格的貨品涵蓋穀類早餐、淡奶及鮮奶、米、油、汽水罐頭及新鮮食品等，消委會按各項貨品的淨重量或容量計算每100克或每100毫升的單價，將單價差距較明顯的例子進行分析，包括20組同一品牌但細包裝貨品的單價較大包裝便宜的例子；及18組不同味道的同一品牌、售價相同，但重量不一的例子等。

調查發現20組貨品的大包裝單價較細包裝貴1.3%至42.2%。當中以1款煉奶的單價差異最大，4間超市的450克直立支裝的單價為6.87港元及7.3港元元，而185克支裝的則介乎5.14港元至6.76港元，該貨品的大支裝單價較細支裝的單價高1.6%至42.2%。

調查亦發現原箱貨品的單價不一定較單件買的貨品便宜。1款每包946毫升的3包裝原味牛奶飲品，其原箱12包的單價為$1.79，較其3包裝的單價$1.62，高出10.5%。

不論是超市的實體店或是網上購物平台，不同包裝的同一貨品或會展示不同重量／容量單位，容易令消費者混淆。以4間超市均有售賣的1款全脂淡奶為例，450毫升的紙盒裝及156毫升的12杯裝，超市均以「毫升」作展示，但160毫升罐裝，超市卻以「克」標示其淨重量(170克)，有1款大樽裝(680克／24安士)茄汁，1間超市以克(g)標示，其餘3間以安士(oz)標示。消費者難作直接比較。

本港現時未有為標示單位價格訂立相關政策，消委會建議大型超市可起帶頭示範作用，在價錢牌上提供以統一單位計算的單位價格(例如每100克或每100毫升)資料，又建議超市除標示貨品價格外，應參考海外國家或地區的相關法規及經驗，加入以單價展示貨品售價，例如澳洲早於2009年推行強制性單位價格守則，規定商戶在出售麵包、牛油、新鮮水果及蔬菜等最低範圍食物類別。