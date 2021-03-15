本港每日棄置逾1200公噸廢塑膠製品　消委會倡逐步禁用

香港具有「拋棄型社會」典型特質，不少人的生活習慣是「即食」和用完即棄，致塑膠問題十分嚴重。今日（15日）是國際消費者權益日，消費者委員會表示，儘管港府的膠袋徵費實施至今已近12年，但本港廢塑膠棄置量仍然高企堆填區第3位，各種塑膠製品每日棄置量多逾1200公噸。該會呼籲政府參考外國逐步禁止一次性使用的塑膠產品，商戶亦可利用創新科技和其他誘因鼓勵消費者回收廢塑膠等。

根據《香港固體廢物監察報告－2019的統計數字》，每日送到堆填區棄置的廢塑膠當中，大部分都屬於一次性使用的產品，包括食物包裝、即棄餐具、膠袋、膠水樽等，單單膠袋每日已經有768公噸，而不同種類的膠水樽和即棄塑膠餐具則佔440公噸。

有見塑膠污染問題日益嚴重，消委會倡議政府可參考外國逐步禁止一次性使用的塑膠產品，例如歐盟將於2021年開始全面禁止使用塑膠吸管、即棄餐具等；加拿大將於2021年開始禁止使用6種一次性使用的塑膠產品（包括即棄膠袋、吸管、即棄餐具和食物盒等）；內地亦已於今年元旦日起，全面禁用即棄膠飲管。

至於消費者方面，該會亦建議購買外賣食物或飲品時，可以自攜水樽、可重用餐具、食物盒和購物袋，盡量避免使用即棄塑膠等。