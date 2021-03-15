6成天然染髮劑含致敏物或重金屬　TS染髮霜含禁藥可致癌

比起到髮型屋染髮，在家染髮既快捷又省錢，加上近年推出了不少天然染髮劑，以減低致敏或髮質受損為招徠，成功吸引不少講求健康又愛美的市民。然而，消費者委員會今(15日)公布，6成染髮劑樣本含致敏物質或重金屬，其中全部草本海娜染髮粉中均檢出鉛，Herbul海靈草染髮純黑色含鉛量為3.1，另亦驗出最高PPD含量8.3%。此外，TS天然萃取染髮霜含有0.02%禁藥MPD，可導致基因發生永久性突變的物質，現交由衞生署跟進。

香港海關今指，早前接獲消委會轉介，市面上有3款懷疑不安全的染髮劑出售，在各區進行巡查後，從1間位於銅鑼灣的零售店鋪和另1間零售商位於鰂魚涌、油塘和將軍澳的分店，檢獲該兩款共22件懷疑不安全染髮劑。根據相關化妝品安全技術規範，該兩款染髮劑的細菌菌落總數分別超出標準上限約3.4倍及51倍，而霉菌和酵母菌總數則分別超出標準上限約369倍及429倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。

消委會測試市面上26款聲稱成分「天然」、「草本」、「植物成分」，或「有機」的染髮劑，包括7款染色護髮素、13款含氧化染料的永久性染髮劑與6款草本海娜染髮粉。售價由18港元至450港元不等，檢測項目涵蓋8種常見於染髮劑的致敏物質、阿摩尼亞、重金屬及酸鹼值等，並測試草本海娜類樣本的微生物含量，以及檢視了各樣本的標籤資料。

結果發現其中所有含氧化染料的永久性染髮劑與3款草本海娜染髮粉含致敏物質，其中TS天然萃取染髮霜含有0.02%禁藥MPD，MPD屬香港法例毒藥表中的致癌物之一，該成分屬於可導致基因發生永久性突變的物質，已被歐盟及內地列為不應用於化妝品（包括染髮用

品）的禁用成分，消委會已交由衞生署跟進。

在16款樣本檢出有害致敏物質，其中一半（8款）更檢出3至4種致敏物質，當中以苯二胺（PPD）含量最高，分別有0.29%至8.3%不等，以Herbul海靈草染髮純黑色最嚴重，驗出PPD含量8.3%，其次為Melva的Hair Color Powder with Natural Nourishing Herbs，PPD含量4.2%。PPD常見於含氧化染料的染髮劑，可混合其他化學物質成為顏色鮮艷的染料。根據歐盟和內地的規定，PPD只限用於含氧化染料的染髮劑，塗抹在頭髮上的狀況下不能超過2%。研究指出，部分人士特別是女性，有機會對PPD產生過敏反應，引致痕癢、皮膚刺痛或灼熱，嚴重的更可能引致接觸性蕁麻疹、血管水腫、支氣管痙攣等併發症。另外，亦有1款染色護髮素及4款含氧化染料的永久性染髮劑，檢出介乎0.1%至0.45%的阿摩尼亞。

此外，坊間有不少以天然色素，包括海娜(Henna)與木藍粉(Indigo)提煉的染髮劑，但6款草本海娜染髮粉中，全部樣本均檢出鉛，其中來自印度Herbul海靈草染髮純黑色最嚴重，含鉛量為3.1，其次為Melva的Hair Color Powder with Natural Nourishing Herbs，含鉛量為0.4至0.6，亦有一款含0.043水銀。另外全部樣本的菌落總數更超出內地，每克少於1,000菌落總數的規定，其中BeNature的BeNature有機草本染髮粉含菌量達250,000，超標249倍。

報告又發現7款驗出致敏源間苯二酚（resorcinol），含量介乎0.29%至1.5%，惟有4款在包裝或成分上沒有標示有關成分，其中Naturigin的天然修護精華染髮-黑色2.0，甚至在包裝上列明「不含resorcinol」，另5款含有阿摩尼亞的樣本包裝亦未有列出成分，Herbatint的Permanent Haircolor Gel (1N)與Tints of Nature的Simply Healthier Hair Colour Permanent Hair Colour在包裝列明「不含阿摩尼亞」，樣本已交海關跟進。

消委會建議選購及使用染髮劑時，應留意產品包裝上的成分表，若曾因染髮而引起過敏反應，應避免選用含相同致敏物質的產品；染髮前，宜按產品指示進行皮膚敏感測試，減低因染髮可能導致的健康風險。