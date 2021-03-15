新人疫下取消酒席賠14萬　消委會去年接逾百宗婚宴投訴

新冠肺炎疫情肆虐，禁聚令及晚市禁堂食令使不少婚宴都被迫延期或取消。消費者委員會去年接獲共233宗有關婚禮服務投訴的個案，其中逾半數涉及婚宴酒席，有投訴人甚至因疫情取消婚宴須賠償14萬港元。接獲投訴後，消委會派人以顧客身份檢視10個婚宴場地安排，當中有8個場地表示如晚宴受疫情影響，可免費延期；餘下2個場地則表示在指定期限內，只容許延期1或2次。消委會呼籲商戶及消費者應積極溝通，商議較靈活的代替方案，將損失和影響減至最低。

消委會去年接獲有關婚禮服務的投訴中，有逾半數個案、即122宗涉及婚宴酒席，而婚紗攝影服務則佔近3成，共69宗個案。當中有投訴人原定於去年10月結婚，約年半前訂下某酒樓集團的婚宴服務，已支付3期訂金合共7.2萬港元，惟因疫情關係、禁晚市堂食等措施影響，無奈取消婚宴，投訴人向商戶查詢後，原指可免費改期一次，但因疫情反覆，投訴人最後決定取消10月婚宴，但反被商戶要求按合約條款繳付消費總額7成，即14萬港元的賠償。

除上述個案外，消委會亦接獲不同類型有關婚宴投訴，如於香港某公司購買海外婚禮攝影服務，惟因外地實施限制入境措施無法前往，最後提出退訂被拒；或有投訴人因婚禮延期，與化妝及造型服務公司商討延期，惟公司指新娘化妝服務只可改期一次，不設退訂。

消委會派職員以顧客身份檢視10個婚宴場地安排，查詢今年11至12月的周末或周日，以筵開12席晚宴計算，其收費詳情及受疫情影響時商戶可提供的安排和選項。當中有4個場地只容許延期最多2或3個月，另4個場地則可延至半年或1年；僅有2個場地聲稱不設期限，但就表示顧客延期後的最低消費和菜式價格或會上調，優惠和附送服務亦有所不同。於「指定期限」內，有2個場地只容許延期1或2次，另有8個場地均表示如晚宴受疫情影響，可免費延期且次數不限。

消委會檢視各婚宴服務合約，發現當中有不少條款對消費者十分不利。如有場地的合約均註明「一切款項不會退還」，或商戶有權單方面取消未能履行的合約、保留提供服務之決定權，除不會退款外，顧客亦不可提出索償。