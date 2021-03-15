群鼠噬豬殼　公僕滅鼠當做騷

港府歷年大灑公帑滅鼠，但鼠患一直纏港不休，食環署在街市放置大量鼠餌，但仍引來群鼠在街市「圍噬豬殼」，令不知情的市民慘食「二手豬肉」。惡鼠橫行無忌，全因公務員放軟手腳，平日偷懶蛇王打麻雀，放任鼠群壯大，到關鍵時刻才站出來「做騷」滅鼠。面對鼠患圍城，隨時有更多人因而感染大鼠戊型肝炎。

去年接連有市民驚見在秀茂坪街市和黃大仙大成街街市，在夜闌人靜之際，工人將已屠宰好的「豬殼」隨意放在街市肉檔前的地面，結果引來大群老鼠圍着「豬殼」開餐，場面十分嚇人。另外，政府早前圍封油麻地廟街一帶強制檢測，企圖揪出新冠肺炎隱形患者，但行動更令區內鼠蹤徹底曝光，碩鼠在大廈渠位和後巷垃圾堆流竄，更有食環署職員在坑渠打撈出鼠屍。

防治蟲鼠 靠瞓覺食煙打牌

事實上，本港近年鼠患問題持續惡化，2018年更爆出全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案。截至去年12月底，全球16宗相關個案，本港佔了15宗。然而，面對鼠疫隨時大爆發，食環署防治蟲鼠組職員過去多次被發現「蛇王」偷懶，去年西貢有一隊5人的防治蟲鼠組，工人每日工作僅2至4小時，日日到涼亭「打躉」，睡覺、吸煙等開飯，甚至開工期間躲於偏僻石屋打麻雀，竹戰時有人拉下口罩，高談闊論。