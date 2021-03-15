疫情下露宿者人數急增至1500人　創回歸以來新高

香港經濟受疫情影響，不少市民失去安居之所，無處容身。截至去年底，社會福利署已登記的露宿者人數更創回歸以來新高，達到1,500人。有組織指，預計本港有超過25萬人失業，估計至少有2,000名露宿者，較政府數字更多。組織批評政府的資助宿位偏少，未能容納眾多無家者，建議政府增加宿舍，同時開放臨時收容中心。

社區組織協會幹事吳衞東指，社署資助的露宿者宿舍中，逾半宿位僅限住半年，導致不少無家者在半年後只能再露宿。他同時批評政府支援無家者不足，面對疫情威脅，民政事務總署亦拒絕開放社區中心讓無家者暫住，對比美國及台灣等地都有政策或法例保障無家者，非常遜色。

曾是「麥難民」的阿明在東莞工作10多年，時至3年前工廠結業，只能回港生活，卻因沒地方居住，最終淪為麥難民。其後他輾轉經轉介，曾暫住在政府資助的露宿者宿位，唯宿舍限時進出，並只可住半年。直至年多前，他改住社區組織協會「友家宿舍」，宿舍24小時開放，終可方便他找到一份運輸工作，暫時找到安居之所。