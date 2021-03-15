群組爆發急補鑊　港府擬強推7日一檢　健身業界斥欠溝通

西營盤健身中心「Ursus Fitness」群組數日內擴散至逾100人染疫，成為自疫情爆發以來的第二大確診群組，港府急急收緊針對健身中心的防疫措施，惟有健身業代表今早(15日)於電台節目批評政府無渠道與業界聯繫，往往在無過問業界情況下，要求強制執行防疫措施，形容雙方欠缺溝通。

亞洲運動及體適能專業學院運動公關邱益忠透露，業界去年近半時間未能營業，復業後亦有採取多項措施以減低傳播機會，除保持健身室清潔外，行家亦會聘請專業清潔公司定期深層消毒。疫情期間，健身中心員工更會勸喻學員戴上口罩。他認為今次群組爆發，主要涉及健身室的團體班數目回復以往水平，當中更有人無戴口罩所致。

對於有報道指健身教練或要縮短至「一周一檢」，邱擔心教練是否能順利預約到檢測。至於接種疫苗方面，他指大約4成教練願意接種，惟有6成人因為擔心副作用及有濕疹等問題而仍有顧慮，但重申現正值非常時期，業界仍願意配合相關措施。