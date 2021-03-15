港府滅鼠貴夾廢　民間智慧勝一籌

鼠患問題持續困擾本港，負責滅鼠的食環署相繼引入新科技滅鼠，但成效不彰，過往平均每年動用1.5億元滅鼠，但鼠患指數卻創下新高，反而民間有不少自製的「捕鼠神器」，材料只是家裏隨手可得的水桶及保鮮紙，簡單又便宜，捕鼠效果卻奇佳。

殺一老鼠要$4000 年燒1.5億

食環署曾引入的高科技滅鼠，包括氣壓滅鼠器、夜視攝錄機及熱能影像攝錄機等，根據資料，該署過去11年間，平均每年耗用1.5億港元滅鼠，而每年平均滅鼠2萬至4萬隻，即滅殺每隻老鼠的成本高逾4,000港元，過往幾年的滅鼠開支不斷增加，但鼠患指數卻持續高企，以最新公布的2019年指數4.2% 計，創下10年新高。

成本高未必代表效用大。有網民曾上載自製的捕鼠神器片段到社交平台，材料僅是水桶、保鮮紙及鼠餌等，便可製作出有效的捕鼠器，方法只需在水桶封上保鮮紙，然後在保鮮紙上撕開洞口，並在桶內及保鮮紙上放置鼠餌。水桶旁邊架設木塊，吸引老鼠沿木塊爬上保鮮紙尋找食物，由於保鮮紙有破洞，老鼠一旦跌入水桶中，就難以爬出桶外。

有網民上載的片段，只需在水桶內掛上一塊會轉動的圓板(圖)，再在板的兩側黏上鼠餌，當老鼠跳入桶中欲進食鼠餌時，圓板會因重量失衡而轉動，令老鼠跌入桶底，之後難以逃走。

另有短片顯示，網民在透明水桶兩邊放有木板，並在水桶上方放置鐵絲網及設下洞口，桶底放置鼠餌。原理是老鼠由木板及洞口下方，經由鋁罐組成的滾輪，到達桶底食鼠餌，由於滾輪轉動，老鼠無法逃出洞口。