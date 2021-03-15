中學男教師校內非禮2男生　判240小時社服令

中學男教師涉嫌多次在校內，趁着與3名男學生獨處時非禮他們，包括觸摸學生的肚臍下方、大腿內側及乳頭等部位。他受審後在區域法院被裁定其中2項非禮罪罪成，餘下3項涉及同一名事主的非禮罪則不成立。法官今天（15日）判刑，指他在職期間侵犯2名學生，行為違反誠信，判他履行240小時社會服務令。

辯方求情時指，今日是被告吳浩楠（36歲）的生日，他出生藍領家庭，立志成為老師，且一直勤奮努力，案發前有機會晉升為英文科科主任，同事亦對他的工作態度讚賞有嘉，前途可謂一片光明。惟案件相信令他難以重執教鞭，更歷兩星期的鐵窗生涯，對他已是深刻的教訓。辯方並引述心理報告指被告一切正常，重犯機會低，親友對被告涉及案件亦感震驚及傷心，多名親友並為他撰寫求情信，翼法庭輕判。

法官判刑引述相關報告指，被告認為自己錯在過於坦白及直言，且對他人及自己要求高，對於事件令家人產生壓力感到遺憾，報告亦認為他抗壓力不足。法官直言被告面對的控罪嚴重，其行為違反誠信，且未有展示悔意，仍然推諉是敵對老師對他作出誣陷。但考慮到兩名事主並未因而受到創傷，被告亦是一名勤勞的老師及得到家人支持等，認為教化及導向總比懲罰好，遂判他社會服務令。

控方案情指，案發時在觀塘一所中學擔任英文科教師的被告，於2015年3月至2016年5月期間，在校內與當時均為15歲的男生X及Y獨處時，乘機非禮他們。