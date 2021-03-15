慘牛被綁GPS頸圈仍淚流不止　組織倡以其他方法偵測野牛

東網昨（14日）揭發西貢有牛隻被政府套上追蹤位置的GPS頸圈致「寢食難安」，甚至痛苦至流淚。記者今(15日)到現場視察，只見有約50頭牛正在食草及休息，而涉事牛隻則躺在地上，期間仍不時落淚，眼睛兩側有淚痕，記者嘗試了解其頸圈鬆緊度，發現僅「攝」到2隻手指。有組織今（15日）表示，反對政府為牛隻加上頸圈，質疑有關方法是否唯一能夠偵測野外牛隻的方法。有網民批評負責的漁農自然護理署漠視動物感受，未有善待動物。

大嶼山愛護水牛協會主席何來表示，原則上反對政府為牛隻加上頸圈，認為目前署方的解釋未夠說服力，又質疑署方如何能夠確保牛隻權利受到保護，並認為政府應向市民公開計劃詳情，以作交代。

西貢十四鄉村牛關注組成員則於社交平台上指，若牛隻並非從小習慣佩戴頸圈，至長大後才佩戴，必然會利用所有辦法掙脫，建議為減少牛隻不適，應為其佩戴有彈性的頸圈。涉事牛隻「崩崩」曾掙脫約7條頸圈，曾於冬天佩戴具彈性的尼龍頸圈，但因應天氣回暖，目前已改作佩戴全彈性的頸圈，盼牠不會因此而受傷。另有網民留言直斥，牛隻能夠感受愛與被愛，質疑漁護署未有善待動物。

據了解，漁護署早在2012年為牛隻套上GPS頸圈，為追蹤牛隻的活動範圍，有助掌握流浪牛的行走路線、去留及棲息地點等資料，又可讓政府規劃牛隻遷移地點。