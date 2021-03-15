再有市民打科興疫苗後出事　中港司機打針後面癱眼皮下垂

再有市民接種新冠疫苗後出現面癱，任職中港車司機的58歲許先生本月7日於屯門友愛體育館接種科興疫苗後翌日，左臉出現面癱，他到屯門醫院急症室求醫主動告知接種史，醫生未能解釋病因，僅稱未必關疫苗事，卻又着他勿接種第二劑科興疫苗。他目前仍留醫屯院，直言要到內地工作才硬着頭皮接種疫苗，「點估到咁小機率（副作用）都會中？」

許先生本月7日早上接種科興疫苗，他指自己沒有長期病患，到達接種中心後沒有經駐場醫護評估病情便直接打針。他指接種後沒有不適症狀，惟翌日（8日）到內地工作於酒店隔離期間，左耳後方出現抽痛，其後蔓延至頸部，左臉麻痹及眼皮下垂，「連飲水都流出嚟」。他翌日（9日）回港後趕去屯院急症室求醫，並主動告知醫生曾接種科興疫苗。

進行多項檢查後，醫生指他出現面癱，評估並非中風所致，但未能解釋病因，僅稱未必關疫苗事，又叫他勿接種第二劑疫苗。他直言醫生前言不對後語，「又話唔關疫苗事，又叫我唔好打第二針，根本自相矛盾！」他至今已留醫7日，獲處方高劑量類固醇治療，但面癱情況未見顯著改善，連進食及吞嚥都十分困難。

許直言最近盛傳中港車司機若不打疫苗便無法到內地工作，他才冒險接種，並指雖科興疫苗一直有事故發生，但他擔心內地只承認國產疫苗，最終硬着頭皮注射，「本身已經一路打一路驚，估唔到最後真係出事！」對於港府一直叫市民打針前諮詢醫生評估身體狀況，他直斥有關說法「離地」：「疫苗未出事前唔見佢叫人去評估病情，我哋信你政府先去打㗎嘛！」

另外，他引述醫生指已將其個案呈報衞生署，惟他連日來不見港府有公布相關個案，質疑有隱瞞之嫌。東網正向衞生署及醫管局查詢，尚待回覆。