政Whats噏：議員質疑公僕做抗疫逃兵　聶德權：我見唔到

本港疫情持續逾1年，惟政府喺抗疫工作上時有甩轆，表現更一直備受批評。有議員今日(15日)喺立法會一個事務委員會會議上，質疑政府未有起到帶動作用領導全體公務員抗疫，同時有人又關注團隊中有冇人做「逃兵」唔肯參與抗疫工作，當中亦有議員話曾經聽過部門之間互相推卸責任喎！究竟公務員團隊係咪真係如政府所講，咁齊心做好抗疫工作呢？

公務員及資助機構員工事務委員會今朝開會討論有關公務員參與抗疫工作情況，其中政府就話截至今年3月初，已經有超過7萬名人員，包括公務員、合 約僱員同退休公務員參與各項抗疫計劃及行動。之但係，議員葛珮帆就話防疫抗疫工作好似「打仗」咁，但唔少市民都覺得只有部分前線公務員辛苦工作，認為政府應該派出總動員參與，同時調動在家工作人員及唔同部門人手幫忙。

而公務員抗疫期間被質疑貪懶都唔係冇原因！其中議員陳振英話喺公務員參與抗疫工作初期，畀外界嘅感覺都「麻麻地」，仲舉例話最典型例子就係水務署嘅員工，因為疫情而未有抄水錶而係「估水錶」，搞到市民投訴點解要交貴逾幾十倍嘅水費。議員潘兆平就關心公務員團隊中有冇「逃兵」唔願意參與抗疫工作。亦有議員話喺抗疫初期，曾經聽過有部門間互相推搪責任，甚至提出要有津貼才願意執行有關工作。

公務員事務局局長聶德權回應時就話，由於疫情持續長時間、影響範圍廣泛，所以各個政策局都有負責嘅工作，又話即使有公務員未被抽調參與抗疫工作亦要兼顧日常事務，強調並即使唔喺前線抗疫亦唔代表冇野做。佢又認為大家對於公務員在家特別工作安排有錯覺，以為好多人喺屋企冇野做，重申在家工作嘅公務員人數比例其實好少喎。

至於公務員中有冇「逃兵」呢？聶就話「我覺得我見唔到」，又話喺受限區域嘅圍封行動中，除咗紀律部隊、民政事務總署、衞生署同事外，亦有唔同部門自行組隊落區。佢又強調公務員嘅工作職責中包括上司指派嘅工作，作為公務員有責任執行喎。之不過，依家政府嘅抗疫工作仲係為人詬病，除咗調配人手之餘，相信政府仲要再檢討同改善現行嘅抗疫工作先得嘞！