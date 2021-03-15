認強姦醉酒女親戚　菲律賓裔酒保還押候判

30歲菲律賓裔酒保去年1月到親戚家聚會後，強姦喝醉酒的遠房女親戚。女事主酒醒時赫然發現該酒保正與她性交，在事主將事件告之兄長並報警。該酒保今（15日）於高院承認一頂強姦罪，法官決定先提取被告的心理報告並押後至4月12日判刑，期間被告需還押。

被告Roxas Mark Angelo Miguel Lazaro被控於去年1月31日，在女事主家中強姦約28歲女事主X。案情指X為菲律賓籍，在港任工程師，與家人同住。被告是她嫂子的表兄弟，X會稱呼他為「大佬Mark」。2人早於2013年透過Facebook 認識，惟X對被告沒興趣且刻意保持距離，至2017年起2人才首次在家庭聚會中見面。而被告則居於澳門，在2019年曾5次到X家出席家庭聚會，並會在X家留宿，睡在客廳。

案發前一晚，被告與X等一同外出燒烤慶祝親友生日。當晚X有喝啤酒及威士忌，並於凌晨1時回家，被告亦跟隨她去她家，並一同繼繼喝酒。至凌晨2時許X先回房睡覺，至清晨約6時她感到下體痛楚，最初以為是發夢，但其後聽到有人叫她的花名。她其後感到被告在她身後且與她性交。X有叫「不好」和有掙扎，並以粗口叫他走開，被告最終亦有離開房間，X發現被告沒有使用避孕套。她其後走出客廳，見到被告睡在梳化上，便到廚房拿起一個平底鑊指住被告，爆粗罵他是強姦犯。X的兄長其後見到2人，X把事件告知，兄長最終報警拘捕被告。

在澳門任酒保的被告過往並無案底。辯方求情指被告沒有預謀犯案，當時亦是飲醉酒，且只用了少量暴力。被告明白他沒有使用避孕套，且是在X家中犯案，都是加刑因素，但被告已後悔且向X道歉。辯方又稱被告重犯機會低。而法官就表示，關注到X曾向警方稱初認識被告時，被告曾發訊息威嚇她，辯方則解釋當時2人還未成為親戚，被告當時只是與她打招呼及約她見面。但控方指X稱被告當時是問她有否男友，又稱自己瘋狂愛上她，會跟蹤她從而得知其男友是誰。辯方則指被告稱已忘記曾否發過該些訊息。