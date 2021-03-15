新冠疫苗接種率未如理想　陳肇始威嚇接種率不升或再勒令停業

陳肇始威脅指若疫苗接種率未如理想，不排除再收緊社交距離措施。（黃偉邦攝）

新冠疫苗接種率不如預期，本港上月26日開打疫苗以來，3周至今僅錄得19.8萬人接種。為推高接種率，港府不擇手段，擬將接種率與社交距離等措施掛勾。食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）恐嚇市民，揚言若確診數字維持雙高位，接種率又未如理想，無可避免再次收緊社交距離措施，以及必要時再關閉營業場所。

陳肇始表示，疫苗接種的副作用情況符合預期，與其他地方相若，無明顯因素令人懷疑接種疫苗會出現預期以外的不良反應。她又指目前並未顯示至今的6宗死亡個案與疫苗有因果關係，亦沒有任何證據質疑疫苗安全性。

陳指疫苗是對抗疫情最有效武器，可減少高危人士因病情而死亡，減低疫情傳播，雖仍有待更多科學數據評估效用，但她指愈多人接種就有愈多人有抗體保護，疫情亦愈快可以遏止，並盡快恢復各種社交及經濟活動。不過，她指自上月放寬社交距離措施後，出現餐廳及健身群組，若疫情繼續反覆，確診數字維持雙高位，而接種率又未如理想，無可避免再次收緊措施，甚至再勒令停業。

相反，陳指若接種率理想，市民齊心嚴守措施，疫情受控下可考慮全面復課及復業等，甚至不須各行業員工頻密做檢測。她又直言本港疫苗接種率會是未來恢復跨境出行、放寬檢疫措施的重要考慮，呼籲全體市民踴躍接種。