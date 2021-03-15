港台節目被轟製作費高收視低　議員促摺埋電視部

年花10億港元的香港電台（港台）劣迹斑斑，近年多個節目被批評立場偏頗，部分內容更被裁定違反廣播機構節目守則。有議員今(15日)在立法會一個事務委員會中批評港台電視部節目製作費高昂惟收視低，如新任廣播處處長李百全「管唔掂」應「摺埋」電視部。亦有議員認為在現時的經濟環境下，應精簡港台人手，與政府新聞處共用資源以節省開支。

李百全自本月1日履新後，首次出席資訊科技及廣播事務委員會會議。在會議上，議員葛珮帆批評港台部分個人意見節目及電視節目偏離及違背《香港電台約章》（約章），又指現時有關電視節目製作費用高昂但收視低，不符合衡工量值標準，外界有聲音質疑電視部是否仍有存在需要。另外，她亦關注港台大部分員工非公務員，質疑港台是否容許有特別政治意向，或反中亂港人士在編輯位置上，繼續製作內容偏頗的節目。

商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文回應稱，現時非公務員職位的員工均需遵守港台《節目製作人員守則》（守則），確保與公務員標準一致，但承認實際管理上存有偏差，故局方會要求港台跟進。不過，葛怒轟現時亦有約章規管節目，惟節目仍違反約章及被投訴，質疑現行機制是否有效，認為局方只重複同一說法，難以說服公眾非公務員員工會願聽港台高層「支笛」。

外界亦多次提出將香港電台與政府新聞處合併。議員何君堯就認為在困難時期政府使用公帑時更應衡工量值，認為政府應探討港台與政府新聞處是否存兼容性，從而精簡人手、節省開支。不過商務及經濟發展局局長邱騰華表示，港台與政府新聞處的角色及功能不同，如以新聞處人手取代港台人手並不恰當，故沒有打算這樣做。

另外，港台早前抽起電視節目《香港故事》及《議事論事》部分集數，多名建制派議員希望港台交代原因，其中議員容海恩認為要讓嘉賓知道在節目上避免提及哪些內容；而議員鍾國斌認為若嘉賓被邀請出席節目後，有關集數被抽起的話是不尊重的行為，建議港台要向對方解釋原因。李百全回應時沒有評論個別節目，僅指上周處理的節目是因早期製作未達持平要求。他強調節目需要持平、客觀及準確，他們亦明白完成節目製作後再抽起不作播放是浪費公帑，故已要求製作組在製作節目前向編輯委員會提交建議書。