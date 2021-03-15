幼稚園校長被指濫權及虐兒 校方﹕不實指控已交律師跟進

大角咀大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞，被指要求教師處理其個人文學作品及粉飾其家中庭園；她更被指修改會議及工作紀錄，並捲入懷疑虐待學童事件。該校今日（15日）發通告指，近日受到「惡意抹黑」及「無理攻擊」，已就有關指控轉交律師跟進。

該校官網上載一份手寫「特別通告」，指學校近日多次受到「惡意抹黑」及「無理攻擊」，又指昨（14日）有區議員聯同8名「包頭蒙面人」召開記者會，對校方作出不實指控。通告又指，校方已此事轉交律師跟進。

官網本月10日有另一則署名為胡肖霞的通告指，自去年底起有人匿名在網上「不斷散播不實是非、造謠，攻擊本校和本人及眾多位老師」。胡指，「網上抹黑」至今連續多月，質疑「發貼文者」有疑為「假老師、假家長」，奉告家長不要相信，亦不必查探究竟，「否則，更是他們欺凌抹黑本校的毒計得逞！」

胡又指，她本人在教育界服務半個世紀，「黽勉奉公，熱愛孩子」，對誣衊謾罵打壓感到不快，「可惜，有些同事是年紀青青，未受過欺凌，實難釋放胸懷」，勸勉同事緊守崗位，「以努力表現來抵抗欺凌」。

教育局已接獲相關投訴，已按既定機制及公平公正原則跟進，要求校監調查及提交報告。翻查資料，胡肖霞是退休法官胡國興胞妹，以及為幼稚園協會永遠會長。