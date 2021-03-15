反修例引發校園欺凌　學生被起底及歧視　議員促加強監管

多名議員關注在反修例期間，不少兒童及青少年因父母的職業而被同學「起底」和歧視。

校園欺凌一直備受社會關注，政府今（15日）根據《兒童權利公約》，向立法會政制事務委員會提交第3次報告的項目大綱。多名議員在會上關注2019年反修例示威時，不少兒童及青少年因為父母的職業而被同學「起底」和歧視，政制及內地事務局副秘書長陳潔玲則表示會加強監管。

議員麥美娟指不少警務人員的子女在反修例示威期間遭受朋輩歧視，質疑教育局對學生的私隱保護是否足夠，有何方式保障學生。該委員會主席周浩鼎亦稱，政府應向國際社會解說清楚校內出現欺凌行為，而不是美化反修例的示威的暴力行為。陳潔玲回應表示，對於學生的私隱保障，不會只限於是否足夠，應保障得更好，又稱當局會加強監管。

另外，議員葛珮帆指自2014年違法佔領行動以來，有不少知名的政客向青少年灌輸不當思想，例如違法達義等，非常影響青少年對暴力及違法行為的看法，希望政府更積極地保護兒童免受謠言禍害。議員陸頌雄亦指出，雖然青少年擁有結社及和平集會的自由，但曾經有家長或老師帶同小朋友參與暴力及違法人遊行，質疑家長或老師保護學生的責任。

教育局首席助理秘書長鄭銘強表示，當局在不同時段都有向學校提供活動指引，並列明一些不符合教育目標的活動需要制止。在學生的價值觀方面，鄭表示學校和家長會加強合作，並為向家長提供正向運動，並透過活動為青少年建立正確價值觀。