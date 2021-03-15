相思灣官地新闢違建路　規劃署派員到場航拍視察

西貢相思灣村違建道路早前再有官地疑遭非法開墾，闢出新路通往一幅空地。今日（15日）有3名自稱是規劃署人員的男子，到達相關違建道路、新闢的違建道路及毗連的近千平方呎的空地視察，逗留約半小時後離開。

3人在約下午3時半到場，他們在更亭前的地政總署官地告示牌貼上一張「違例發展會被檢控」的宣傳單張和小冊子，亦在空地的一處山坡張貼相同的單張。其後在新闢的違建道路一帶，多次用儀器測量，又在空地啟動航拍機拍攝等。東網記者向3人查詢此行的目的，對方未有回應，僅稱詳情要向部門查詢。東網正向規劃署了解。

規劃署去年12月及今年1月底曾兩度前往違建道路及「神秘丁屋」一帶進行測量和拍攝，今次是該署相隔一個半月後再到相思灣村工作，3次工作流程大致相同。

相思灣村違建道路未解決，本月初東網記者再發現，違建道路入口處有多棵植物被明顯齊口斬斷，疑為有人在上址開路，通往附近自然保育區內一幅近千平方呎空地，而空地被人挖了多個洞。根據資料顯示，該空地由名為「Lau Yet Fook」的人士擁有。地政總署接獲東網查詢，派員在場建造兩個石躉及更亭，早前開始安排保安員駐守，以防再有人非法開墾政府土地及破壞植物。