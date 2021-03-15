黎智英涉刑恐東方記者案上訴拖半年　學者轟律政司欠交代

壹傳媒黎智英疑於2017年在維園舉行的六四集會上，用粗口恐嚇東方報業集團(下稱東方)男記者案，早前在有相有片的佐證下，被裁判官鍾明新裁定黎刑事恐嚇罪名不成立將他「放生」，儘管律政司在上訴限期的最後1天、即去年9月17日提出上訴，惟至今尚餘2日便事隔半年，該案的案件編號和審訊日期仍未能在網上查到，有法律學者炮轟此案沒有需要爭拗的法律觀點，上訴程度並不複雜，不明白為何要拖足半年，敦促律政司加快步伐處理案件。

事發於2017年六四集會當晚，黎與民主黨創黨主席李柱銘，在維園涼亭出席完六四祈禱會後，黎突然怒氣沖沖地走向一名在場採訪的時任東方男記者，一邊用右手指着其面部，一邊用「×你老母×」等粗口辱罵，還出言恐嚇稱「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等，全程有影片為證。

然而事隔多時，有關案件的案件編號仍未知悉，而在司法機構的審訊案件表網站中，亦未見該案排期上庭的日期，未知是否反映律政司在提出上訴後便寸步未進，東網正向律政司查詢該案的最新進展，如可否提供案件編號及其下次審訊日期。

對於案件上訴未有實質進展，香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈直指有關案件並不複雜，亦相信律政司在今次上訴只是提出原審法官在裁決事實和證據犯了原則性的錯誤，案件並沒有涉及重大法律觀點的爭拗，基本上只是一宗簡單的上訴案件，一般而言理應在半年內排期進行上訴聆訊。

傅炮轟，現時距離上訴已差不多半年，律政司處理這宗案件的進度未如理想，令人失望，敦促律政司盡快排期進行上訴審訊，彰顯法治公義，否則欠公眾一個正義的交代。