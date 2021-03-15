議員憂掀炒賣實名電話卡及盜取他人資料　當局稱罰則具阻嚇力

有議員擔心會出現炒賣及出售已實名登記、俗稱「太空卡」的儲值電話卡，或盜取他人資料嘅情況。

政府正就實施電話智能卡實名登記制度進行公眾諮詢，立法會資訊科技及廣播事務委員會今午（15日）召開會議，有議員擔心會出現炒賣電話卡或盜取他人資料的情況，當局則回應指盜取他人資料、身份證等罪行的最高刑期為監禁15年，相信具一定阻嚇性。

議員陳恒鑌擔心會出現炒賣及出售已實名登記、俗稱「太空卡」的儲值電話卡，或盜取他人資料嘅情況，造成漏洞。商務及經濟發展局長邱騰華提醒，「太空卡」轉手但不轉名，責任仍在原有登記人身上，又指會就在實名登記時刻意提供虛假資料設立罰則。 保安局副局長區志光亦指盜取他人資料、身份證等罪行的最高刑期為監禁15年，相信具一定阻嚇性。

議員邵家輝質疑公司用戶只可在同一電訊商登記最多3張儲值卡，會阻礙科研工作。議員田北辰亦指，相信不少行業亦有意見，例如電子程式開發行業一向亦需購買數張電話卡，而傳媒進行「放蛇」時亦可能要用到太空卡，故詢問當局會否能豁免部分行業。

通訊事務總監梁仲賢回應指明白部分科研工作，需要用不同手機及網絡供應商的電話卡，模擬實際環境，指本港現時有30多間電訊商，一間公司基本上可申請到90張「太空卡」，亦可申請月費卡使用，至於用於智能車及汽水機等物聯網儀器的「太空卡」數量，就不設上限。